ATP Cup. Испания Надаля встретится с Бельгией, Сербия Джоковича вышла в 1/2 финала на Россию

10 января в 1/4 финале ATP Cup Испания сыграет с Бельгией. Сербия победила Канады и вышла на Россию.
Результаты первых четвертьфиналов здесь. Сильнейшая команда из пары испанцев и бельгийцев сыграет с Австралией.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Сербия – Канада – 2:0
Душан Лайович (Сербия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2
Новак Джокович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:1, 7:6
Никола Качич/ Виктор Троицки (Сербия) – Питер Поланкски/ Адил Шамасдин (Канада)
Бельгия – Испания
Стив Дарси (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания)