ATP Cup. Испания Надаля встретится с Бельгией, Сербия Джоковича вышла в 1/2 финала на Россию

10 января в 1/4 финале ATP Cup Испания сыграет с Бельгией. Сербия победила Канады и вышла на Россию.

Результаты первых четвертьфиналов здесь. Сильнейшая команда из пары испанцев и бельгийцев сыграет с Австралией.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Сербия – Канада – 2:0

Душан Лайович (Сербия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2

Новак Джокович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:1, 7:6

Никола Качич/ Виктор Троицки (Сербия) – Питер Поланкски/ Адил Шамасдин (Канада)

Бельгия – Испания

Стив Дарси (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Давид Гоффен (Бельгия) – Рафаэль Надаль (Испания)

Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания)