ATP Cup. Надаль играет с Басилашвили, Джокович – с Андерсоном, Тим – с Чоричем

В Австралии стартовал ATP Cup. Во второй день сыграют Испания и Сербия, за которые выступают Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Матчи группы D, в которой играет сборная России, здесь.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа A
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Сербия
|Франция
|3
|2
|1
|2:1
|ЮАР
|Чили
|3
|1
|2
|1:2
Франция – Чили – 2:1
Бенуа Пэр (Франция) – Николас Харри (Чили) – 6:7, 6:3, 6:3
Гаэль Монфис (Франция) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 7:5
Кристиан Гарин/ Николас Харри (Чили) – Николя Маю/ Эдуард Роже-Васселин (Франция) – 7:5, 6:2
Сербия – ЮАР – 1:0
Душан Лайович (Сербия) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 3:6, 7:6, 6:3
Новак Джокович (Сербия) – Кевин Андерсон (ЮАР)
Новак Джокович/ Виктор Троицки (Сербия) – Равен Клаасен/ Руан Ролофс (ЮАР)
Группа B
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Испания
|Япония
|3
|3
|0
|3:0
|Уругвай
|3
|0
|3
|0:3
|Грузия
Япония – Уругвай – 3:0
Го Соэда (Япония) – Мартин Куэвас (Уругвай) – 6:1, 6:3
Йошихито Нишиока (Япония) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:0, 6:1
Тосихиде Мацуи/ Бен Маклаклан (Япония) – Пабло Куэвас/ Мартин Куэвас (Уругвай) – 7:6, 6:4
Испания – Грузия – 1:0
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Метревели (Грузия) – 6:0, 6:0
Рафаэль Надаль (Испания) – Николоз Басилашвили (Грузия)
Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания) – Александр Бакши/ Георге Цивадзе (Грузия)
Группа C
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Великобритания
|3
|1
|2
|1-2
|Бельгия
|3
|3
|0
|3-0
|Болгария
|3
|2
|1
|2-1
|Молдова
|3
|0
|3
|0-3
Бельгия – Молдова – 3:0
Стив Дарси (Бельгия) – Александр Козбинов (Молдова) – 6:4, 6:7, 7:5
Давид Гоффен (Бельгия) – Раду Албот (Молдова) – 6:4, 6:1
Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – Александр Козбинов/ Раду Албот (Молдова) – 6:7, 7:6, 11:9
Великобритания – Болгария – 1:2
Кэмерон Норри (Великобритания) – Димитар Кузманов (Болгария) – 6:2, 3:6, 6:2
Григор Димитров (Болгария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:1
Григор Димитров/ Александр Лазаров (Болгария) – Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – 7:6, 6:7, 11-9
Группа E
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Австрия
|Аргентина
|3
|2
|1
|2:1
|Хорватия
|Польша
|3
|1
|2
|1:2
Аргентина – Польша – 2:1
Гидо Пелья (Аргентина) – Камил Майхржак (Польша) – 6:2, 2:6, 6:2
Хуберт Хуркач (Польша) – Диего Шварцман (Аргентина) – 4:6, 6:2, 6:3
Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Лукаш Кубот/ Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:4
Австрия – Хорватия – 0:1
Марин Чилич (Хорватия) – Денис Новак (Австрия) – 6:7, 6:4, 6:4
Доминик Тим (Австрия) – Борна Чорич (Хорватия)
Оливер Марах/ Юрген Мельцер (Австрия) – Иван Додиг/ Никола Мектич (Хорватия)
Группа F
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Греция
|3
|0
|3
|0-3
|Германия
|3
|0
|3
|0-3
|Канада
|3
|3
|0
|3-0
|Австралия
|3
|3
|0
|3-0
Канада – Греция – 3:0
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Михаил Первулакис (Греция) – 6:1, 6:3
Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6, 7:6
Феликс Оже-Альяссим/ Денис Шаповалов (Канада) – Михаил Первулакис/ Петрос Циципас (Греция) – 6:2, 6:3
Австралия – Германия – 3:0
Ник Кириос (Австралия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:6
Алекс де Минаур (Австралия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:7, 6:2
Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Кевин Кравиц/ Андреас Мис (Германия) – 6:3, 6:4