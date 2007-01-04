ATP Cup. Надаль играет с Басилашвили, Джокович – с Андерсоном, Тим – с Чоричем

В Австралии стартовал ATP Cup. Во второй день сыграют Испания и Сербия, за которые выступают Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Матчи группы D, в которой играет сборная России, здесь.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап





Группа A

Команды Встречи W L Баланс Сербия Франция 3 2 1 2:1 ЮАР Чили 3 1 2 1:2

Франция – Чили – 2:1

Бенуа Пэр (Франция) – Николас Харри (Чили) – 6:7, 6:3, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 7:5

Кристиан Гарин/ Николас Харри (Чили) – Николя Маю/ Эдуард Роже-Васселин (Франция) – 7:5, 6:2

Сербия – ЮАР – 1:0

Душан Лайович (Сербия) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 3:6, 7:6, 6:3

Новак Джокович (Сербия) – Кевин Андерсон (ЮАР)

Новак Джокович/ Виктор Троицки (Сербия) – Равен Клаасен/ Руан Ролофс (ЮАР)



Группа B

Команды Встречи W L Баланс Испания Япония 3 3 0 3:0 Уругвай 3 0 3 0:3 Грузия

Япония – Уругвай – 3:0

Го Соэда (Япония) – Мартин Куэвас (Уругвай) – 6:1, 6:3

Йошихито Нишиока (Япония) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:0, 6:1

Тосихиде Мацуи/ Бен Маклаклан (Япония) – Пабло Куэвас/ Мартин Куэвас (Уругвай) – 7:6, 6:4

Испания – Грузия – 1:0

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Метревели (Грузия) – 6:0, 6:0

Рафаэль Надаль (Испания) – Николоз Басилашвили (Грузия)

Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания) – Александр Бакши/ Георге Цивадзе (Грузия)



Группа C

Команды Встречи W L Баланс Великобритания 3 1 2 1-2 Бельгия 3 3 0 3-0 Болгария 3 2 1 2-1 Молдова 3 0 3 0-3

Бельгия – Молдова – 3:0

Стив Дарси (Бельгия) – Александр Козбинов (Молдова) – 6:4, 6:7, 7:5

Давид Гоффен (Бельгия) – Раду Албот (Молдова) – 6:4, 6:1

Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – Александр Козбинов/ Раду Албот (Молдова) – 6:7, 7:6, 11:9

Великобритания – Болгария – 1:2

Кэмерон Норри (Великобритания) – Димитар Кузманов (Болгария) – 6:2, 3:6, 6:2

Григор Димитров (Болгария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:1

Григор Димитров/ Александр Лазаров (Болгария) – Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – 7:6, 6:7, 11-9



Группа E

Команды Встречи W L Баланс Австрия Аргентина 3 2 1 2:1 Хорватия Польша 3 1 2 1:2

Аргентина – Польша – 2:1

Гидо Пелья (Аргентина) – Камил Майхржак (Польша) – 6:2, 2:6, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша) – Диего Шварцман (Аргентина) – 4:6, 6:2, 6:3

Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Лукаш Кубот/ Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:4

Австрия – Хорватия – 0:1

Марин Чилич (Хорватия) – Денис Новак (Австрия) – 6:7, 6:4, 6:4

Доминик Тим (Австрия) – Борна Чорич (Хорватия)

Оливер Марах/ Юрген Мельцер (Австрия) – Иван Додиг/ Никола Мектич (Хорватия)



Группа F

Команды Встречи W L Баланс Греция 3 0 3 0-3 Германия 3 0 3 0-3 Канада 3 3 0 3-0 Австралия 3 3 0 3-0

Канада – Греция – 3:0

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Михаил Первулакис (Греция) – 6:1, 6:3

Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6, 7:6

Феликс Оже-Альяссим/ Денис Шаповалов (Канада) – Михаил Первулакис/ Петрос Циципас (Греция) – 6:2, 6:3

Австралия – Германия – 3:0

Ник Кириос (Австралия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:6

Алекс де Минаур (Австралия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:7, 6:2

Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Кевин Кравиц/ Андреас Мис (Германия) – 6:3, 6:4