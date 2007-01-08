ATP Cup. Надаль обыграл Нишиоку и вывел Испанию в 1/4 финала, Джокович победил Гарина, Хуркач – Тима

В Австралии проходит ATP Cup. Россия, Испания, Австралия, Великобритания и Сербия вышли в 1/4 финала.

Матчи группы D, в которой играет сборная России, здесь.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап



Группа A

Команды Встречи W L Баланс Сербия* 9 3 0 7-2 Франция 6 1 1 3-3 ЮАР 6 1 1 3-3 Чили 9 0 3 2-7

Франция – ЮАР

Бенуа Пэр (Франция) – Ллойд Харрис (ЮАР)

Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР)

Николя Маю/ Эдуард Роже-Васселин (Франция) – Равен Клаасен/ Руен Роелофс (ЮАР)

Сербия – Чили – 2:1

Душан Лайович (Сербия) – Николас Харри (Чили) – 6:2, 7:6

Новак Джокович (Сербия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:3

Алехандро Табило/ Николас Харри (Чили) – Никола Качич/ Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 7:6

Группа B

Команды Встречи W L Баланс Испания 8 3 0 8-0 Япония 8 2 1 5-3 Уругвай 6 0 1 0-6 Грузия 6 0 2 1-5

Грузия – Уругвай

Александр Метревели (Грузия) – Франко Ронкадели (Уругвай)

Николоз Басилашвили (Грузия) – Пабло Куэвас (Уругвай)

Александр Бакши/ Александр Метревели (Грузия) – Ариель Бехар/ Пабло Куэвас (Уругвай)

Испания – Япония – 2:0

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Го Соэда (Япония) – 6:2, 6:4

Рафаэль Надаль (Испания) – Йошихито Нишиока (Япония) – 7:6, 6:4

Рвфаэль Надаль/ Пабло Каррено-Буста (Испания) – Бен Маклаклан/ Йошихито Нишиока (Япония)

Группа C

Команды Встречи W L Баланс Великобритания* 9 1 1 6-3 Бельгия 9 2 1 6-3 Болгария 9 2 1 5-4 Молдова 9 0 3 1-8

Бельгия – Болгария – 2:1

Димитар Кузманов (Болгария) – Стив Дарси (Бельгия) – 6:0, 6:3

Давид Гоффен (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария) – 4:6, 6:2, 6:2

Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – Григор Димитров/ Александр Лазаров (Болгария) – 3:6, 6:4, 10:7

Великобритания – Молдова – 3:0

Кэмерон Норри (Великобритания) – Александр Козбинов (Молдова) – 6:2, 6:2

Дэн Эванс (Великобритания) – Раду Албот (Молдова) – 6:2, 6:2

Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – Александр Козбинов/ Раду Албот (Молдова) – 6:2, 6:3



Группа E

Команды Встречи W L Баланс Австрия 8 1 2 3-5 Аргентина 3 1 1 2-4 Хорватия 6 2 0 5-1 Польша 8 1 2 4-4

Австрия – Польша – 0:2

Каспер Жук (Польша) – Дэннис Новак (Австрия) – 5:7, 7:6, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 6:4, 7:6

Оливер Марах/ Юрген Мельцер (Австрия) – Хуберт Хуркач/ Лукаш Кубот (Польша)

Хорватия – Аргентина

Марин Чилич (Хорватия) – Гидо Пелья (Аргентина)

Борна Чорич (Хорватия) – Диего Шварцман (Аргентина)

Иван Додиг/ Никола Мектич (Хорватия) – Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина)

Группа F

Команды Встречи W L Баланс Греция 9 0 3 1-8 Германия 9 1 2 3-6 Канада 9 2 1 5-4 Австралия* 9 3 0 9-0

Австралия – Греция – 3:0

Джон Миллман (Австралия) – Михаил Перволаракис (Греция) – 4:6, 6:1, 7:6

Ник Кириос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6, 6:7, 7:6

Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Маркос Каловелонис/ Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4

Канада – Германия – 2:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:1, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Александр Зверев (Германия) – 6:2, 6:2

Феликс Оже-Альяссим/ Денис Шаповалов (Канада) – Кевин Кравиц/ Андреас Мис (Германия) – 6:3, 7:6