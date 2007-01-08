ATP Cup. Надаль обыграл Нишиоку и вывел Испанию в 1/4 финала, Джокович победил Гарина, Хуркач – Тима

В Австралии проходит ATP Cup. Россия, Испания, Австралия, Великобритания и Сербия вышли в 1/4 финала.
Матчи группы D, в которой играет сборная России, здесь.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа A
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Сербия*
|9
|3
|0
|7-2
|Франция
|6
|1
|1
|3-3
|ЮАР
|6
|1
|1
|3-3
|Чили
|9
|0
|3
|2-7
Франция – ЮАР
Бенуа Пэр (Франция) – Ллойд Харрис (ЮАР)
Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР)
Николя Маю/ Эдуард Роже-Васселин (Франция) – Равен Клаасен/ Руен Роелофс (ЮАР)
Сербия – Чили – 2:1
Душан Лайович (Сербия) – Николас Харри (Чили) – 6:2, 7:6
Новак Джокович (Сербия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:3
Алехандро Табило/ Николас Харри (Чили) – Никола Качич/ Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 7:6
Группа B
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Испания
|8
|3
|0
|8-0
|Япония
|8
|2
|1
|5-3
|Уругвай
|6
|0
|1
|0-6
|Грузия
|6
|0
|2
|1-5
Грузия – Уругвай
Александр Метревели (Грузия) – Франко Ронкадели (Уругвай)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Александр Бакши/ Александр Метревели (Грузия) – Ариель Бехар/ Пабло Куэвас (Уругвай)
Испания – Япония – 2:0
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Го Соэда (Япония) – 6:2, 6:4
Рафаэль Надаль (Испания) – Йошихито Нишиока (Япония) – 7:6, 6:4
Рвфаэль Надаль/ Пабло Каррено-Буста (Испания) – Бен Маклаклан/ Йошихито Нишиока (Япония)
Группа C
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Великобритания*
|9
|1
|1
|6-3
|Бельгия
|9
|2
|1
|6-3
|Болгария
|9
|2
|1
|5-4
|Молдова
|9
|0
|3
|1-8
Бельгия – Болгария – 2:1
Димитар Кузманов (Болгария) – Стив Дарси (Бельгия) – 6:0, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария) – 4:6, 6:2, 6:2
Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – Григор Димитров/ Александр Лазаров (Болгария) – 3:6, 6:4, 10:7
Великобритания – Молдова – 3:0
Кэмерон Норри (Великобритания) – Александр Козбинов (Молдова) – 6:2, 6:2
Дэн Эванс (Великобритания) – Раду Албот (Молдова) – 6:2, 6:2
Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – Александр Козбинов/ Раду Албот (Молдова) – 6:2, 6:3
Группа E
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Австрия
|8
|1
|2
|3-5
|Аргентина
|3
|1
|1
|2-4
|Хорватия
|6
|2
|0
|5-1
|Польша
|8
|1
|2
|4-4
Австрия – Польша – 0:2
Каспер Жук (Польша) – Дэннис Новак (Австрия) – 5:7, 7:6, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 6:4, 7:6
Оливер Марах/ Юрген Мельцер (Австрия) – Хуберт Хуркач/ Лукаш Кубот (Польша)
Хорватия – Аргентина
Марин Чилич (Хорватия) – Гидо Пелья (Аргентина)
Борна Чорич (Хорватия) – Диего Шварцман (Аргентина)
Иван Додиг/ Никола Мектич (Хорватия) – Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина)
Группа F
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Греция
|9
|0
|3
|1-8
|Германия
|9
|1
|2
|3-6
|Канада
|9
|2
|1
|5-4
|Австралия*
|9
|3
|0
|9-0
Австралия – Греция – 3:0
Джон Миллман (Австралия) – Михаил Перволаракис (Греция) – 4:6, 6:1, 7:6
Ник Кириос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6, 6:7, 7:6
Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Маркос Каловелонис/ Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4
Канада – Германия – 2:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:1, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) – Александр Зверев (Германия) – 6:2, 6:2
Феликс Оже-Альяссим/ Денис Шаповалов (Канада) – Кевин Кравиц/ Андреас Мис (Германия) – 6:3, 7:6