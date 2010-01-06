ATP Cup. Джокович играет с Монфисом, Надаль – с Куэвасом, Тим принес Австрии победу над Аргентиной

В Австралии проходит ATP Cup. В четвертый день турнира на корт выйдут Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Доминик Тим.
Матчи группы D, в которой играет сборная России, здесь.
Австралия уже вышла в 1/4 финала.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа A
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Сербия
|3
|1
|0
|3-0
|Франция
|3
|1
|0
|2-1
|ЮАР
|6
|1
|1
|3-3
|Чили
|6
|0
|2
|1-5
ЮАР – Чили – 3:0
Ллойд Харрис (ЮАР) – Николас Харри (Чили) – 6:4, 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:0, 6:3
Равен Клаасен/ Руен Роелофс (ЮАР) – Кристиан Гарин/ Николас Харри (Чили) – 1:6, 6:3, 10-7
Сербия – Франция – 0:1
Бенуа Пэр (Франция) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:7, 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3
Новак Джокович/ Виктор Троицки (Сербия) – Николя Маю/ Эдуард Роже-Васселин (Франция)
Группа B
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Испания
|3
|1
|0
|3-0
|Япония
|6
|2
|0
|5-1
|Уругвай
|3
|0
|1
|0-3
|Грузия
|6
|0
|2
|1-5
Япония – Грузия – 2:1
Го Соэда (Япония) – Александр Метревели (Грузия) – 4:6, 6:3, 6:2
Йошихито Нишиока (Япония) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:3
Александр Бакши/ Зура Ткемаладзе (Грузия) – Бен Маклаклан/ Тосихиде Мацуи (Япония) – 6:2, 6:4
Испания – Уругвай – 1:0
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Франко Ронкадели (Уругвай) – 6:1, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания) – Ариель Бехар/ Пабло Куэвас (Уругвай)
Группа C
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Великобритания
|6
|1
|1
|3-3
|Бельгия
|6
|1
|1
|4-2
|Болгария
|6
|2
|0
|4-2
|Молдова
|6
|0
|2
|1-5
Болгария – Молдова – 2:1
Димитар Кузманов (Болгария) – Александр Козбинов (Молдова) – 6:1, 7:5
Григор Димитров (Болгария) – Раду Албот (Молдова) – 6:2, 6:3
Александр Козбинов/ Раду Албот (Молдова) – Григор Димитров/ Александр Лазаров (Болгария) – 6:4, 7:6
Бельгия – Великобритания – 1:2
Стив Дарси (Бельгия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:4
Дэн Эванс (Великобритания) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 6:4
Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – 6:3, 7:6
Группа E
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Австрия
|3
|0
|2
|0-3
|Аргентина
|3
|1
|0
|2-1
|Хорватия
|6
|2
|0
|2-1
|Польша
|6
|0
|2
|2-4
Хорватия – Польша – 2:1
Марин Чилич (Хорватия) – Каспер Жук (Польша) – 7:6, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:2, 6:2
Иван Додиг/ Никола Мектич (Хорватия) – Хуберт Хуркач/ Лукаш Кубот (Польша) – 6:2, 6:1
Австрия – Аргентина – 2:0
Дэннис Новак (Австрия) – Гидо Пелья (Аргентина) – 0:6, 6:4, 6:4
Доминик Тим (Австрия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 7:6
Оливер Марах/ Юрген Мельцер (Австрия) – Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина)
Группа F
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Греция
|6
|0
|2
|1-5
|Германия
|6
|1
|1
|5-1
|Канада
|6
|1
|1
|3-3
|Австралия*
|6
|2
|0
|6-0
Канада – Австралия – 0:3
Джон Миллман (Австралия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2
Алекс де Минаур (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:7, 6:4, 6:2
Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Феликс Оже-Альяссим/ Адил Шамасдин (Канада) – 3:6, 7:6, 10-8
Германия – Греция – 2:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Михаил Перволаракис (Греция) – 6:4, 6:1
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:4
Кевин Кравиц/ Андреас Мис (Германия) – Михаил Перволаракис/ Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:3, 17-15