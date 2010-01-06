ATP Cup. Джокович играет с Монфисом, Надаль – с Куэвасом, Тим принес Австрии победу над Аргентиной

В Австралии проходит ATP Cup. В четвертый день турнира на корт выйдут Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Доминик Тим.

Матчи группы D, в которой играет сборная России, здесь.

Австралия уже вышла в 1/4 финала.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап



Группа A

Команды Встречи W L Баланс Сербия 3 1 0 3-0 Франция 3 1 0 2-1 ЮАР 6 1 1 3-3 Чили 6 0 2 1-5

ЮАР – Чили – 3:0

Ллойд Харрис (ЮАР) – Николас Харри (Чили) – 6:4, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:0, 6:3

Равен Клаасен/ Руен Роелофс (ЮАР) – Кристиан Гарин/ Николас Харри (Чили) – 1:6, 6:3, 10-7

Сербия – Франция – 0:1

Бенуа Пэр (Франция) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:7, 6:4

Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3

Новак Джокович/ Виктор Троицки (Сербия) – Николя Маю/ Эдуард Роже-Васселин (Франция)

Группа B

Команды Встречи W L Баланс Испания 3 1 0 3-0 Япония 6 2 0 5-1 Уругвай 3 0 1 0-3 Грузия 6 0 2 1-5

Япония – Грузия – 2:1

Го Соэда (Япония) – Александр Метревели (Грузия) – 4:6, 6:3, 6:2

Йошихито Нишиока (Япония) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:3

Александр Бакши/ Зура Ткемаладзе (Грузия) – Бен Маклаклан/ Тосихиде Мацуи (Япония) – 6:2, 6:4

Испания – Уругвай – 1:0

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Франко Ронкадели (Уругвай) – 6:1, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай)

Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания) – Ариель Бехар/ Пабло Куэвас (Уругвай)

Группа C

Команды Встречи W L Баланс Великобритания 6 1 1 3-3 Бельгия 6 1 1 4-2 Болгария 6 2 0 4-2 Молдова 6 0 2 1-5

Болгария – Молдова – 2:1

Димитар Кузманов (Болгария) – Александр Козбинов (Молдова) – 6:1, 7:5

Григор Димитров (Болгария) – Раду Албот (Молдова) – 6:2, 6:3

Александр Козбинов/ Раду Албот (Молдова) – Григор Димитров/ Александр Лазаров (Болгария) – 6:4, 7:6

Бельгия – Великобритания – 1:2

Стив Дарси (Бельгия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:4

Дэн Эванс (Великобритания) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 6:4

Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – Сандер Жиль/ Ян Флиген (Бельгия) – 6:3, 7:6



Группа E

Команды Встречи W L Баланс Австрия 3 0 2 0-3 Аргентина 3 1 0 2-1 Хорватия 6 2 0 2-1 Польша 6 0 2 2-4

Хорватия – Польша – 2:1

Марин Чилич (Хорватия) – Каспер Жук (Польша) – 7:6, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:2, 6:2

Иван Додиг/ Никола Мектич (Хорватия) – Хуберт Хуркач/ Лукаш Кубот (Польша) – 6:2, 6:1

Австрия – Аргентина – 2:0

Дэннис Новак (Австрия) – Гидо Пелья (Аргентина) – 0:6, 6:4, 6:4

Доминик Тим (Австрия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 7:6

Оливер Марах/ Юрген Мельцер (Австрия) – Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина)

Группа F

Команды Встречи W L Баланс Греция 6 0 2 1-5 Германия 6 1 1 5-1 Канада 6 1 1 3-3 Австралия* 6 2 0 6-0

Канада – Австралия – 0:3

Джон Миллман (Австралия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2

Алекс де Минаур (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:7, 6:4, 6:2

Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Феликс Оже-Альяссим/ Адил Шамасдин (Канада) – 3:6, 7:6, 10-8

Германия – Греция – 2:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Михаил Перволаракис (Греция) – 6:4, 6:1

Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:4

Кевин Кравиц/ Андреас Мис (Германия) – Михаил Перволаракис/ Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:3, 17-15