Рафаэль Надаль: «Конечно, я бы хотел выиграть больше всех «Больших шлемов», но прекрасно сплю и без этого»

Вторая ракетка мира прокомментировал победу над Маттео Берреттини в полуфинале (7:6, 6:4, 6:1) и историческую значимость своих достижений.

– Какие были мысли при счете 0:4 на тай-брейке? Уже настраивались на следующий сет?

– Нет, нет. Моей целью была победа в следующем розыгрыше. При счете 0:4 цель – выиграть очко на подаче и сделать 1:4. Конечно, при счете 0:5 и с еще одним минибрейком все было бы кончено.

В такой момент моя цель – выиграть первое очко, а потом взять минимум одно из двух на приеме. Счет уже 2:5. Ситуация тяжелая, но если взять два очка на подаче, становится 4:5.

Сопернику еще дважды подавать, чтобы выиграть сет. Но 0:4 и 4:5 – это совершенно разные вещи, потому что соперник тоже начинает испытывать давление. Это было мое целью.

А при счете 4:6 мне повезло выиграть розыгрыш. Он тогда играл очень агрессивно, но я хорошо держал мяч, хотя бы не ошибался. На тай-брейке мне повезло, но до этого – нет. У меня было даже не знаю сколько брейк-пойнтов до тай-брейка.

Конечно, на тай-брейке счет был не в мою пользу. Но по ходу партии у меня было много шансов, а у него нет.

– Можете прокомментировать игру Берретини, его будущее?

– Он вышел в полуфинал US Open. На траве тоже здорово выступал. Я не знаю, каким он будет в рейтинге после турнира (13-м – Sports.ru). Наверное, поднимется очень высоко. Да и вообще по ходу сезона он здорово поднялся, улучшил свой уровень.

По-моему, ему 23, так что у него еще много времени. Мощная подача, мощный форхенд. Нет, он силен. У него хороший потенциал, чтобы стать игроком, который будет бороться за крупнейшие титулы в ближайшие восемь лет.

– Если в итоге вы станете рекордсменом по количеству победу на «Больших шлема», что это будет для вас значить? Для вас это важно?

– Да. Но я всегда говорю одно и тоже: мы все еще играем. Никуда не делись. Когда я приехал на турнир, моей целью было создать себе возможность побороться за титул. Я создал.

Создал себе еще один шанс, как на «Уимблдоне», как в Австралии, как на «Ролан Гаррос». Это личное удовлетворение, личное счастье.

Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Это все часть спорта. Конечно, я бы хотел выиграть больше всех «Больших шлемов», но я прекрасно сплю и без этого.

Я доволен своей карьерой. Доволен тем, что делаю. Я продолжу работать, чтобы создавать себе шансы. В воскресенье у меня будет шанс – просто еще один шанс. Соперники тоже продолжают играть. Если я смогу победить – потрясающе. Если проиграю – надеюсь, что в будущем у меня еще будут шансы пополнить достижения.



Я всегда говорю, что хотел бы поставить рекорд, да. Но нельзя постоянно расстраиваться из-за того, что у соседа что-то лучше. Нужно радоваться тому, что есть у тебя. Жить своей жизнью. Если в итоге ты достигнешь больше всех – замечательно. Если нет – хотя бы я полностью выложился. Вот и все.

– Вы можете не только выиграть для себя, но и продлить эпоху Большой четверки.

– Нам не нужно продлевать эту эпоху. Мы играем уже почти 15 лет. Надеюсь, я выиграю, но в личных интересах. В какой-то момент эта эпоха кончится, она уже кончается. Мне 33, Новаку – 32, Роджеру – 38, Энди тоже 32.

Часы не останавливаются. Это часть жизни. Но я не переживаю, потому что в теннисе всегда будут большие чемпионы.

Разминка Надаля – еще одна деталь величия: почти танец с приседом у стены

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