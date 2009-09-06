US Open. 1/2 финала. Медведев играет с Димитровым, Надаль встретится с Берреттини

В пятницу на US Open Даниил Медведев и Григор Димитров рызыграют место в дебютном финале «Шлема», а Маттео Берреттини сыграет за него же с трехкратным чемпионом Рафаэлем Надалем. Матчи пройдут последовательно с 23:00 мск.
Sports.ru ведет онлайн полуфиналов здесь.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала
- Дата проведения
- 6 сентября, 23.00
- Дата проведения
- 7 сентября, 00.30
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