US Open. 1/2 финала. Медведев играет с Димитровым, Надаль встретится с Берреттини

В пятницу на US Open Даниил Медведев и Григор Димитров рызыграют место в дебютном финале «Шлема», а Маттео Берреттини сыграет за него же с трехкратным чемпионом Рафаэлем Надалем. Матчи пройдут последовательно с 23:00 мск.

Sports.ru ведет онлайн полуфиналов здесь.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала

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