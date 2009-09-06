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US Open. 1/2 финала. Медведев играет с Димитровым, Надаль встретится с Берреттини

Теги Рафаэль Надаль US Open результаты ATP Григор Димитров Даниил Медведев Маттео Берреттини Теннис

В пятницу на US Open Даниил Медведев и Григор Димитров рызыграют место в дебютном финале «Шлема», а Маттео Берреттини сыграет за него же с трехкратным чемпионом Рафаэлем Надалем. Матчи пройдут последовательно с 23:00 мск.

Sports.ru ведет онлайн полуфиналов здесь.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
6 сентября, 23.00
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
7 сентября, 00.30
Онлайн матча

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