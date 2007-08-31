Джокович о конфликте с болельщиком: «Он мне понравился, и я сказал, что найду его, чтобы вместе выпить»

, в третьем круге US Open победивший Дениса Кудлу (6:3, 6:4, 6:2), рассказал о состоянии своего здоровья.

«Плечо почти не болит. Сегодня было намного лучше, чем в прошлом матче. Посмотрим, что будет завтра.

За последние несколько дней я сделал многое, чтобы сыграть. Не тренировался вчера. Но не хочу вдаваться в детали. Буду признателен, если вы поймете это и отнесетесь с уважением».

Также Джокович объяснил инцидент с болельщиком, произошедший на тренировке перед матчем.

«Я сказал, что найду его, чтобы вместе выпить. Он мне понравился, поэтому я его угощу.

Мы оставим наш разговор при себе, но он мне очень помог, хотя даже не знает. Возможно, не хотел это сделать, но оказал большую услугу».

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