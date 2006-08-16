Рублев нанес Федереру самое быстрое поражение с 2003 года и вернется в топ-50

70-я ракетка мира Андрей Рублев (Q), в третьем круге турнира в Цинциннати со счетом 6:3, 6:4 обыгравший (3), обеспечил себе возвращение в топ-50. В случае выхода в полуфинал он войдет в топ-40.

Для швейцарца 62-минутное поражение стало самым быстрым с 2003 года, когда он уступил Франко Сквиллари в первом круге Сиднея за 54 минуты (2:6, 3:6).

«Это моя самая крупная и эмоциональная победа. Он настоящий чемпион и легенда... Невозможно представить, какое давление он испытывает на себе каждый день. Он знает, что все следят за ним, ему нужно постоянно доказывать свой уровень. И он делает это очень долгое время. Что-то нереальное.

Когда я подавал на матч, то пытался не смотреть на свою команду, на счет, на Роджера. Старался немного расслабиться. В итоге это помогло», – отметил Рублев после матча.

Также россиянин рассказал, почему ему пришлось провести уже пять встреч на турнире, и прокомментировал предстоящее противостояние с .

«Я забыл подать заявку. Так что, в принципе, даже не должен был здесь играть. А потом занял место запасного и попал в квалификацию.

В первом матче повезло, что Бернард Томич снялся. Затем я победил Михаила Кукушкина и Николоза Басилашвили, хотя Кукушкину проигрывал три раза, а Басилашвили – дважды в этом году. Потом обыграл двух легенд – Стэна Вавринку и Роджера. Это потрясающе.

С Даниилом мы хорошие друзья, прекрасно знаем друг друга с детства. Думаю, будет интересный матч для российских болельщиков. Сейчас он №1 в стране. В прошлый раз мы играли три или четыре года назад, и он одержал легкую победу. Так что завтра все давление будет оказано на него».

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