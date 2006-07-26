Кузнецова о пропуске турнира в Вашингтоне из-за визы: «Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой?»

рассказала подробности того, почему она пропустит турнир в Вашингтоне на следующей неделе.

О ситуации с американской визой

«Пока никаких подвижек по делу нет. Зато после моей последней публикации начался шквал звонков с вопросами и реакцией. Не успеваю ни на что отвечать. Ситуация непростая. По сути, я три месяца нахожусь в состоянии постоянного стресса. Консульство продержало паспорт шесть месяцев, потом вернули мне его, сейчас просят привезти обратно. Что из этого выйдет? Пока сложно понять. Но турнир в Вашингтоне теперь точно пройдет без меня. Жду канадскую визу, но ее должны дать в течение пяти дней.

Верну паспорт, буду ждать. Увы, пока никто ничего сделать не может. К счастью, у меня два загранпаспорта. Один полностью забит визами, последняя страница осталась как раз для Канады. Второй – новый, чистый, ждет штампа Соединенных Штатов.

Документы я подала в феврале, так что уже в мае стало ясно: что-то идет не так. Мне многие пишут, что нужно было действовать иначе и оформлять визу в Европе, но у меня в запасе было семь месяцев. Не могла подумать, что откажут. На это нет никаких веских причин.

По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения. Мой и еще одного человека, чья фамилия мне ни о чем не говорит. Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США? При этом не отдыхаю там, а нахожусь исключительно по работе. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис! У меня было много пропусков, нет рейтинга… А поехать на турнир мне не дают. Это странно».

О помощи со стороны Федерации тенниса США или

«Насколько мне известно, Международная федерация тенниса отказалась от содействия в решении вопроса. Что касается американской, то, ввиду того что я являюсь победительницей US Open, они направили необходимый запрос, но получили ровно такой же ответ, как и я».

Об обращении к Дональду Трампу

«Я уже отметила его в своем посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду. Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями».