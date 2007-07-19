Серена возглавила рейтинг 50 самых модных людей по версии Sports Illustrated

Серена Уильямс возглавила рейтинг 50 самых модных людей по версии Sports Illustrated. Фотосессия в честь этого события прошла перед «Уимблдоном». На съемки Серена приехала с опозданием из-за необходимости провериться у доктора после утренней тренировки.

«Вся моя карьера была о теннисе и о моде. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств в Форт-Лодердейле. Было трудно совмещать со спортом, но уже тогда я знала, что однажды создам свой бренд для людей с различными устремлениями, но при этом с активной жизненной позицией. Мое видение для одежды – ее можно носить каждый день.

У меня большие виды на расширение своих коллекций, хочу освоить ювелирные изделия и косметические средства», – поделилась своими планами победительница 23 «Шлемов» и мать 22-месячной Олимпии.