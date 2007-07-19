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Серена возглавила рейтинг 50 самых модных людей по версии Sports Illustrated

Теги Серена Уильямс фото WTA стиль деньги Теннис

Серена Уильямс возглавила рейтинг 50 самых модных людей по версии Sports Illustrated. Фотосессия в честь этого события прошла перед «Уимблдоном». На съемки Серена приехала с опозданием из-за необходимости провериться у доктора после утренней тренировки.

«Вся моя карьера была о теннисе и о моде. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств в Форт-Лодердейле. Было трудно совмещать со спортом, но уже тогда я знала, что однажды создам свой бренд для людей с различными устремлениями, но при этом с активной жизненной позицией. Мое видение для одежды – ее можно носить каждый день.

У меня большие виды на расширение своих коллекций, хочу освоить ювелирные изделия и косметические средства», – поделилась своими планами победительница 23 «Шлемов» и мать 22-месячной Олимпии.

 

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