Серена о своем модном бизнесе: «Джефф Безос потерял миллиард, прежде чем заработал первый доллар. У меня дела гораздо лучше»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс в профайле Business of Fashion рассказала о своем увлечении модой и бренде одежды S by Serena, который в прошлом году после лет безуспешных поисков партнеров запустила на собственные деньги.

О профессиональном образовании в сфере моды

«Однажды я выиграла турнир и для фотосессии с кубком надела юбку, а она порвалась (смеется). И те, кто был в раздевалке, такие: ой, а швея уже ушла. А я: ну а свои причиндалы-то она оставила? Оказалось, что да, я их и взяла. Там был один простой стежок, я его руками сделала. У всех челюсти отвисли!».

О том, как решила вложить в бизнес собственные деньги

«Однажды я разговаривала с подругой, и она такая: блин, я так люблю музыку, которую делаю, и не хочу ее бросать. А я ей: ну иногда нужно самой в себя инвестировать, пока другие не хотят. Нужно верить в себя. А тут меня осенило. Просто как мешком с кирпичами ударило. Я подумала: боже мой! Все это время я встречалась с разными людьми, искала партнеров и спонсоров, но ни разу не подумала самой инвестировать в себя. И тогда я решила это сделать.

Сейчас наши [финансовые] показатели еще ниже, чем я бы хотела. Но я говорю своей команде, что в конце концов мы все отобьем, потому что люди увидят, какого высокого качества наши вещи, и все будет. Ничего не происходит в одночасье. Я тут читала книгу про Amazon – не подумайте, что я сравниваю себя с [основателем Amazon и самым богатым человеком планеты] Джеффом Безосом, – но они потеряли миллиард, прежде чем заработали первый доллар. Это внушает мне оптимизм, потому что у нас дела гораздо лучше [чем минус миллиард]. Мы запустились только в мае, у нас еще куча вещей не вышла, включая косметику и украшения.

В теннисе я миллион раз хотела сдаться. Говорила себе, что это все не имеет смысла, что я не обязана этим заниматься. Но я люблю то, что делаю, а когда это так, все заминки и провалы – это только дополнительная мотивация продолжать. Тем более без них невозможно по достоинству оценить успех, когда он придет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Business of Fashion (@bof) 7 Апр 2019 в 9:34 PDT

Серена Уильямс открыла магазин своей одежды. Она еще и дизайнер