Мэджик Джонсон, Snoop Dogg, Сэмюэл Л. Джексон, Мишель Обама поздравили Гауфф с уимблдонским прорывом

Успех 15-летней американки Коко Гауфф, на «Уимблдоне» ставшей самой молодой за 28 лет участницей 1/8 финала, привлек внимание не только в теннисе и не только в спорте.
Уроженка Джорджии, напомним, самая молодая теннисистка, когда-либо прошедшая квалификацию на «Уимблдоне». В первом круге она обыграла пятикратную чемпионку турнира 39-летнюю Винус Уильямс, во втором – полуфиналистку-2017 Магдалену Рыбарикову. Вчера после победы над Полоной Герцог, ранее в этом году выигравшей турнир WTA, Гауфф восторгалась, что ее в инстаграме запостила Тина Ноулс – мама Бейонсе.
Вскоре после этого фрагмент пресс-конференции, где она отвечает на вопрос о своем кумире Джейдене Смите, музыкант ретвитнул с комментарием «Ты звезда»:
Shout Out @CocoGauff You’re The One ☝🏾 https://t.co/aB3ucDhY32— Jaden (@jaden) 5 июля 2019 г.
Также о Гауфф написали:
- центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид: «Смотреть Коко Гауфф – примерно то же самое, что седьмую игру серии»);
- Мэджик Джонсон: «Поздравления 15-летней Коко Гауфф с очередной победой на «Уимблдоне»! Невероятно!!»;
- Snoop Dogg: «Величие. Мощь черной девочки на «Уимблдоне». Отдельное спасибо мистеру [Ричарду] Уильямсу, за вдохновение, которое подарил черным отцам и их дочерям в этом спорте;
- Сэмюэл Л. Джексон: «КОКО!!!!!!!!! #ребенокникуданеуходит»;
- Риз Уизерспун: «Вот это камбэк!»;
- Мишель Обама: «Коко потрясающая!».
За выход в четвертьфинал «Уимблдона» Гауфф в понедельник сыграет с седьмой ракеткой мира Симоной Халеп.
Неделю назад 15-летняя Гауфф писала школьную контрольную, а сегодня вышла в 1/8 финала «Уимблдона»
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