Мэджик Джонсон, Snoop Dogg, Сэмюэл Л. Джексон, Мишель Обама поздравили Гауфф с уимблдонским прорывом

Успех 15-летней американки Коко Гауфф, на «Уимблдоне» ставшей самой молодой за 28 лет участницей 1/8 финала, привлек внимание не только в теннисе и не только в спорте.

Уроженка Джорджии, напомним, самая молодая теннисистка, когда-либо прошедшая квалификацию на «Уимблдоне». В первом круге она обыграла пятикратную чемпионку турнира 39-летнюю Винус Уильямс, во втором – полуфиналистку-2017 Магдалену Рыбарикову. Вчера после победы над Полоной Герцог, ранее в этом году выигравшей турнир WTA, Гауфф восторгалась, что ее в инстаграме запостила Тина Ноулс – мама Бейонсе.

Вскоре после этого фрагмент пресс-конференции, где она отвечает на вопрос о своем кумире Джейдене Смите, музыкант ретвитнул с комментарием «Ты звезда»:

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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» Гауфф в понедельник сыграет с седьмой ракеткой мира Симоной Халеп.

Неделю назад 15-летняя Гауфф писала школьную контрольную, а сегодня вышла в 1/8 финала «Уимблдона»

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