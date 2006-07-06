Кори Гауфф: «Я так вопила, когда увидела, что мама Бейонсе запостила меня в инстаграме. Надеюсь, она рассказала обо мне своей дочери»

313-я ракетка мира Коко Гауфф (Q), в третьем круге «Уимблдона» ушедшая с матчболов против Полоны Герцог (2:6, 7:6, 7:5), рассказала, с каким настроем отыгрывала их во втором сете.

– Я просто думала, что должна играть в свой теннис, идти на мяч, а не защищаться. Не знаю... Я просто надеялась, что мяч попал в корт, и была рада, что челлендж показал, что попал.

– Чему вы больше рады: тому, что вы выиграли, или тому, что альбом Джейдена Смита вышел?

– (Смеется.) И тому, и другому! Я очень ждала его альбом, так что очень рада, что дождалась.

– Многие игроки после дебюта на Центральном корте «Уимблдона» рассказывают, что это уникальное ощущение, давление, эмоции. Вы сегодня чувствовали что-то подобное?

– Не могу сказать, что я сильно нервничала, выходя на Центральный корт, но мысль: «Ого, я что, правда тут» была.

Помню, как перед первым матчем я шла на тренировочные корты, и там были болельщики, и один ребенок попросил сфотографироваться со мной. А потом через день, когда я обыграла Винус, в том же месте уже все кричали мое имя. Поразительно, как жизнь иногда меняется за секунды.

– О чем вы думали, когда у вашей соперницы были матчболы?

– Да просто что могу отыграться. Что нужно удержать подачу, а потом взять ее, а там видно будет.

– Я понимаю, что вы сконцентрированы на своем выступлении здесь, но, может, вы все же в курсе, что о вас на этой неделе говорят не только в спортивном мире? И какое было самое неожиданное сообщение, которое вы получили вслед за вашим прорывом?

– Это было не совсем сообщение, но мама Бейонсе запостила меня в инстаграме. Я просто вопила, когда увидела это. Надеюсь, Бейонсе это тоже видела. Надеюсь, она рассказала своей дочери обо мне, потому что я очень хочу на концерт (смех). Кстати, смешная история. Мои родители как-то оставили меня сидеть с братьями, но куда сами идут, не сказали. А потом я в фейсбуке увидела, что они на концерте Бейонсе и Джей-Зи! Я так разозлилась! Я им говорила, что я очень хочу пойти, а они пошли без меня, и я узнала об этом из фейсбука!

– Ваша мама и ее реакции в вашем матче немного завирусились...

– Да? Пожалуйста, скажите, что она стала мемом! Быстрее бы в инстаграм зайти!

– Вы когда-нибудь видели свою маму в таком воодушевлении на ваших матчах?

– Нет, но я обычно на папу смотрю (улыбается). После первого матча я видела в инстаграме, как она радовалась, и подумала еще, что она станет мемом, и я ее везде запощу, репостну, и будет обалденно.

– Многие большие чемпионы заранее знают, что выиграют, что это их судьба. А вы верите в судьбу и в то, что вам что-то предначертано?

– Я не верю в судьбу, потому что считаю, что ты сам можешь свою жизнь изменить. Я постоянно слышу: ты добьешься того-то и того-то, – и из-за этого начинает казаться, что, ни на секунду нельзя расслабиться, потому что иначе ничего из этого не произойдет. Поэтому я стараюсь об этом не думать и просто играть турнир за турниром.

– Сегодняшней победой вы заработали около 200 000 долларов (176 000 фунтов до налогов, за всю предыдущую карьеру – 75 000 долларов – Sports.ru).

– Круто! (Смех.)

– Есть идеи, как потратите их?

– Ну, машину я купить не могу, потому что у меня прав нет. А так не знаю даже. Я ненавижу деньги тратить, честно говоря. Может, куплю что-то из MSFTSrep – линии Джейдена. Худи, например. Обожаю худи. Моя мама, кстати, на два месяца запретила мне покупать новые худи, потому что каждую неделю домой приходили посылки с новыми (смеется).

За выход в четвертьфинал Гауфф сыграет с Симоной Халеп, а Джейден Смит в твиттере репостнул фрагмент пресс-конференции, где она говорит о нем, с комментарием: «Ты звезда».

Неделю назад 15-летняя Гауфф писала школьную контрольную, а сегодня вышла в 4-й круг «Уимблдона»