Реклама 18+
Реклама 18+

Барти дебютирует в топ-3 и станет второй ракеткой мира в случае победы на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Эшли Барти Аманда Анисимова Теннис

Восьмая ракетка мира Эшли Барти (8), на «Ролан Гаррос» вышедшая в дебютный финал «Шлема» (6:7, 6:3, 6:3 против Аманды Анисимовой), гарантировала себе дебют в топ-3 мирового рейтинга.

В случае победы над Маркетой Вондроушовой Барти станет второй ракеткой мира, в случае поражения – третьей. 23-летней австралийке, чье лучшее покрытие – трава, практически обеспечен самый благоприятный посев на «Уимблдоне» (в топ-4).

Видео, фото, новости, расписание матчей «Роллан Гаррос» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться