Барти дебютирует в топ-3 и станет второй ракеткой мира в случае победы на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Эшли Барти (8), на «Ролан Гаррос» вышедшая в дебютный финал «Шлема» (6:7, 6:3, 6:3 против Аманды Анисимовой), гарантировала себе дебют в топ-3 мирового рейтинга.

В случае победы над Маркетой Вондроушовой Барти станет второй ракеткой мира, в случае поражения – третьей. 23-летней австралийке, чье лучшее покрытие – трава, практически обеспечен самый благоприятный посев на «Уимблдоне» (в топ-4).

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