Федерер о том, что он якобы имеет привилегии в туре: «Я лучше промолчу, чем дам вам повод еще что-то написать. Спасибо»

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал радиопередачу, в которой Жюльен Беннето обсуждал особое отношение турниров к швейцарцу, а также конфликты интересов.

«У меня нет никакой реакции. Я знаю про это выступление, да. Но мне не хочется обсуждать это во время итогового турнира. Надеюсь, вы понимаете почему – это же праздник для тенниса.

Интервью случилось больше недели назад, а теперь всплыло на французском. Жюльен – хороший парень, я знаю его еще с юниорского тура. Мне кажется, все это было вырвано из контекста. Мне не кажется необходимым что-то комментировать. Я лучше промолчу, чем дам вам повод еще что-то написать. Спасибо».