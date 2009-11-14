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    Федерер о том, что он якобы имеет привилегии в туре: «Я лучше промолчу, чем дам вам повод еще что-то написать. Спасибо»

    Теги Роджер Федерер Жюльен Беннето ATP Теннис

    Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал радиопередачу, в которой Жюльен Беннето обсуждал особое отношение турниров к швейцарцу, а также конфликты интересов.

    «У меня нет никакой реакции. Я знаю про это выступление, да. Но мне не хочется обсуждать это во время итогового турнира. Надеюсь, вы понимаете почему – это же праздник для тенниса.

    Интервью случилось больше недели назад, а теперь всплыло на французском. Жюльен – хороший парень, я знаю его еще с юниорского тура. Мне кажется, все это было вырвано из контекста. Мне не кажется необходимым что-то комментировать. Я лучше промолчу, чем дам вам повод еще что-то написать. Спасибо».

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