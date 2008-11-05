Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Карен Хачанов: «Пусть я не плачу от счастья, но я очень счастлив»

    Теги Новак Джокович видео ATP Rolex Paris Masters Карен Хачанов Теннис

    Российский №1 Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы на «Мастерсе» в Париже, первой такого высокого уровня.

    «Это мой крупнейший титул, мое самое большое достижение. И у меня весь сезон такой – прорывной. Отлично закончить его такой победой. Пусть я не плачу от счастья, но я очень счастлив. 

    Против Новака нельзя просто ломиться к сетке, потому что он невероятно обводит. Нужно реально готовить свои выходы правильными ударами и только потом идти вперед.

    Конечно, в идеале надо развести его и выйти вперед с короткого мяча, но так получается не всегда. Но несколько раз сегодня получилось.

    У меня вообще агрессивный теннис, и я стараюсь входить в корт и играть так, как играл сегодня.

    Внимание мне не мешает. Нужно уметь справляться с давлением независимо от уровня. Новак, например, вышел на корт против меня в статусе фаворита – это тоже давление. И в большинстве случаев топы с ним справляются – такая работа. Для меня это пока что такое домашнее задание. Думаю, это вопрос опыта».

    Хачанов вынес Джоковича в Париже! Лучший момент в нашем мужском теннисе за 10 лет

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться