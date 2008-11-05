Карен Хачанов: «Пусть я не плачу от счастья, но я очень счастлив»

Российский №1 Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы на «Мастерсе» в Париже, первой такого высокого уровня.

«Это мой крупнейший титул, мое самое большое достижение. И у меня весь сезон такой – прорывной. Отлично закончить его такой победой. Пусть я не плачу от счастья, но я очень счастлив.

Против Новака нельзя просто ломиться к сетке, потому что он невероятно обводит. Нужно реально готовить свои выходы правильными ударами и только потом идти вперед.

Конечно, в идеале надо развести его и выйти вперед с короткого мяча, но так получается не всегда. Но несколько раз сегодня получилось.

У меня вообще агрессивный теннис, и я стараюсь входить в корт и играть так, как играл сегодня.

Внимание мне не мешает. Нужно уметь справляться с давлением независимо от уровня. Новак, например, вышел на корт против меня в статусе фаворита – это тоже давление. И в большинстве случаев топы с ним справляются – такая работа. Для меня это пока что такое домашнее задание. Думаю, это вопрос опыта».

Хачанов вынес Джоковича в Париже! Лучший момент в нашем мужском теннисе за 10 лет