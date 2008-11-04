Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Карен Хачанов: «Надеюсь, догоню Джоковича по достижениям. Будет сложновато, но я попытаюсь»

    Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Карен Хачанов Теннис

    Чемпион парижского «Мастерса» Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем (7:5, 6:4).

    «Во-первых, хочу поздравить Новака с великолепным возвращением в этом сезоне. Я знаю, что завтра ты снова станешь №1.

    Ты великий чемпион и вдохновение для кучи игроков, и для меня было честью находиться сегодня с тобой на одном корте, так что мои поздравления тебе и твоей команде.

    Большое спасибо моей команде и семье за всю ту тяжелую работу, которую мы весь год делали. Закончить сезон вот так – это просто мечта.

    Надеюсь, однажды мы догоним Новака по достижениям. Сложновато будет, но я попытаюсь», – сказал Хачанов на церемонии награждения.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться