Карен Хачанов: «Надеюсь, догоню Джоковича по достижениям. Будет сложновато, но я попытаюсь»

Чемпион парижского «Мастерса» Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над (7:5, 6:4).

«Во-первых, хочу поздравить Новака с великолепным возвращением в этом сезоне. Я знаю, что завтра ты снова станешь №1.

Ты великий чемпион и вдохновение для кучи игроков, и для меня было честью находиться сегодня с тобой на одном корте, так что мои поздравления тебе и твоей команде.

Большое спасибо моей команде и семье за всю ту тяжелую работу, которую мы весь год делали. Закончить сезон вот так – это просто мечта.

Надеюсь, однажды мы догоним Новака по достижениям. Сложновато будет, но я попытаюсь», – сказал Хачанов на церемонии награждения.