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    16-летняя Анисимова впервые обыграла теннисистку топ-10 и прервала 14-матчевую беспроигрышную серию Квитовой

    Теги WTA Петра Квитова BNP Paribas Open статистика Аманда Анисимова

    16-летняя американка Аманда Анисимова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла девятую ракетку мира Петру Квитову со счетом 6:2, 6:4. Для Анисимовой, до этой недели не имевшей побед в основных сетках WTA, это первый выигранный матч у теннисистки топ-10.

    Кроме того, американка прервала 14-матчевую беспроигрышную серию Квитовой и не дала чешке обновить личный рекорд.

    Анисимова стала первой 16-летней теннисисткой в четвертом круге Индиан-Уэллса с 2005 года – тогда это сделала украинка Виктория Кутузова.

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