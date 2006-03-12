16-летняя Анисимова впервые обыграла теннисистку топ-10 и прервала 14-матчевую беспроигрышную серию Квитовой

16-летняя американка Аманда Анисимова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла девятую ракетку мира Петру Квитову со счетом 6:2, 6:4. Для Анисимовой, до этой недели не имевшей побед в основных сетках , это первый выигранный матч у теннисистки топ-10.

Кроме того, американка прервала 14-матчевую беспроигрышную серию Квитовой и не дала чешке обновить личный рекорд.

Анисимова стала первой 16-летней теннисисткой в четвертом круге Индиан-Уэллса с 2005 года – тогда это сделала украинка Виктория Кутузова.