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    Жук и еще четыре теннисистки младше 20 лет вышли в третий круг в Индиан-Уэллсе

    Теги WTA BNP Paribas Open Софья Жук Маркета Вондроушова Арина Соболенко Аманда Анисимова

    На турнире в Индиан-Уэллсе пять теннисисток, которым еще нет 20 лет, вышли в третий раунд.

    18-летняя россиянка Софья Жук с 12-го матч-пойнта обыграла 18-ю ракетку мира Магдалену Рыбарикову. Для россиянки это первая победа над теннисисткой топ-20.

    16-летняя Аманда Анисимова обыграла 23-ю ракетку мира Анастасию Павлюченкову. До этой недели у Анисимовой не было побед на уровне основных сеток турниров WTA.

    18-летняя Маркета Вондроушова победила 11-ю ракетку мира Йоханну Конту и одержала вторую в карьере победу над теннисисткой топ-20.

    19-летняя Арина Соболенко обыграла прошлогоднюю финалистку Светлану Кузнецову, которая проводила первый матч после операции на запястье.

    19-летняя Кэролайн Доулхайд одержала лучшую победу в карьере, обыграв 30-ю ракетку мира Доминику Цибулкову.

     

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