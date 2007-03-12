Софья Жук о том, что обыграла Рыбарикову с 12-го матч-пойнта: «Я думала, их было 14. По-моему, 10 я сама слила»

18-летняя россиянка , во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыгравшая со счетом 6:3, 2:6, 7:5, прокомментировала то, что выиграла только с 12 матч-пойнта.

«Я думала, их было 14. Их было очень много, и я так нервничала. По-моему, 10 я сама слила. Я не могла поверить, что у меня матч-пойнт, поэтому очень нервничала.

Рыбарикова – кажется, 17-я ракетка мира. В прошлом году я смотрела, как она играла полуфинал «Уимблдона», поэтому я думала, что вообще не могу с ней играть. А в итоге у меня были матч-пойнты, и я поняла, что могу выиграть. И в итоге немного зажалась».

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«Я всегда смотрела матчи Возняцки, она для меня была лучшей. Я всегда пыталась носить ее платья – покупала ее платья от Стеллы Маккартни, и они были очень большие, но я говорила: «Все будет хорошо, я еще вырасту». Она всегда хорошо ко всем относится, легко общается, и мне нравится ее игра, что она борется за каждый мяч. Мне нравится ее стиль – в игре, в общении. На нее можно равняться, она очень много работает.

Я была так рада, когда она выиграла Australian Open. Смотрела матч и говорила: «Давай, Каролин, ты должна выиграть «Шлем», ты справишься».