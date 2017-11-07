Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Хачанов играет с Медведевым

В Милане стартует молодежный итоговый турнир ATP. В дневную сессию (с 16:00 мск) сыграют Карен Хачанов с Даниилом Медведевым и Денис Шаповалов с Хеном Чоном, в вечернюю (с 21:30 мск) – Борна Чорич с Джаредом Дональдсоном и Андрей Рублев – с Джанлуиджи Квинци.

Next Gen ATP Finals

Милан, Италия

7 – 11 ноября 2017

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 1 275 000 долларов США

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа A

Теннисист АР ДШ ХЧ ДК Матчи Сеты Андрей Рублев Денис Шаповалов Хен Чон Джанлуиджи Квинци

Денис Шаповалов (Канада) – Хен Чон (Южная Корея)

Андрей Рублев (Россия) – Джанлуиджи Квинци (Италия)



Группа B

Теннисист КХ БЧ ДД ДМ Матчи Сеты Карен Хачанов Борна Чорич Джаред Дональдсон Даниил Медведев

Карен Хачанов (Россия) - Даниил Медведев (Россия)

Борна Чорич (Хорватия) – Джаред Дональдсон (США)