Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Хачанов играет с Медведевым
В Милане стартует молодежный итоговый турнир ATP. В дневную сессию (с 16:00 мск) сыграют Карен Хачанов с Даниилом Медведевым и Денис Шаповалов с Хеном Чоном, в вечернюю (с 21:30 мск) – Борна Чорич с Джаредом Дональдсоном и Андрей Рублев – с Джанлуиджи Квинци.
Next Gen ATP Finals
Милан, Италия
7 – 11 ноября 2017
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Призовой фонд – 1 275 000 долларов США
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа A
|Теннисист
|АР
|ДШ
|ХЧ
|ДК
|Матчи
|Сеты
|Андрей Рублев
|Денис Шаповалов
|Хен Чон
|Джанлуиджи Квинци
Денис Шаповалов (Канада) – Хен Чон (Южная Корея)
Андрей Рублев (Россия) – Джанлуиджи Квинци (Италия)
Группа B
|Теннисист
|КХ
|БЧ
|ДД
|ДМ
|Матчи
|Сеты
|Карен Хачанов
|Борна Чорич
|Джаред Дональдсон
|Даниил Медведев
Карен Хачанов (Россия) - Даниил Медведев (Россия)
Борна Чорич (Хорватия) – Джаред Дональдсон (США)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.