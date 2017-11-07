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    Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Хачанов играет с Медведевым

    Теги результаты ATP Борна Чорич Карен Хачанов Джанлуиджи Квинци Андрей Рублев Джаред Дональдсон Хен Чон Даниил Медведев Денис Шаповалов Next Gen ATP Finals

    В Милане стартует молодежный итоговый турнир ATP. В дневную сессию (с 16:00 мск) сыграют Карен Хачанов с Даниилом Медведевым и Денис Шаповалов с Хеном Чоном, в вечернюю  (с 21:30 мск) – Борна Чорич с Джаредом Дональдсоном и Андрей Рублев – с Джанлуиджи Квинци.

    Next Gen ATP Finals

    Милан, Италия

    7 – 11 ноября 2017

    Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

    Призовой фонд – 1 275 000 долларов США

    Крытые корты, хард

    Групповой этап

    Группа A

     

    Теннисист АР ДШ ХЧ ДК Матчи Сеты
    Андрей Рублев            
    Денис Шаповалов            
    Хен Чон            
    Джанлуиджи Квинци            

     

    Денис Шаповалов (Канада) – Хен Чон (Южная Корея)

    Андрей Рублев (Россия) – Джанлуиджи Квинци (Италия)


    Группа B

     

    Теннисист КХ БЧ ДД ДМ Матчи Сеты
    Карен Хачанов            
    Борна Чорич            
    Джаред Дональдсон            
    Даниил Медведев            

     

    Карен Хачанов (Россия) - Даниил Медведев (Россия)

    Борна Чорич (Хорватия) – Джаред Дональдсон (США)

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