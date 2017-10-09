Рейтинг WTA. Халеп дебютировала на вершине, Гарсия – в Топ-10, Шарапова вернулась в Топ-100
По результатам прошедшей недели Симона Халеп стала 25-й в истории и пятой в сезоне первой ракеткой мира, на 40 очков обойдя чемпионку «Уимблдона» Гарбинье Мугурусу.
Чемпионка двух последних недель Каролин Гарсия поднялась на шесть строк и дебютировала в Топ-10 на девятом месте. Полуфиналистка Пекина и чемпионка «Ролан Гаррос» Алена Остапенко обновила рейтинговый рекорд, став седьмой. Четвертьфиналистки Дарья Касаткина и Сорана Кырстя вернулись в Топ-30 и Топ-40 соответственно.
Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радванска, не защитившая свой пекинский титул, опустилась на 18-е место – свое самое низкое с весны-2009. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова впервые после дисквалификации вернулась в Топ-100.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 9 октября 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (2)
|Симона Халеп (Румыния)
|6175
|2 (1)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|6135
|3 (4)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5605
|4 (3)
|Элина Свитолина (Украина)
|5465
|5 (5)
|Винус Уильямс (США)
|4642
|6 (6)
|Каролин Возняцки (Дания)
|4640
|7 (8)
|Алена Остапенко (Латвия)
|4510
|8 (9)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4005
|9 (15)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3860
|10 (7)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|3795
|18 (11)
|Агнешка Радванска (Польша)
|2370
|19 (20)
|Елена Веснина (Россия)
|2300
|21 (21)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2245
|29 (34)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1745
|33 (33)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1605
|37 (44)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|1425
|69 (66)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|893
|72 (72)
|Екатерина Александрова (Россия)
|830
|79 (78)
|Евгения Родина (Россия)
|752
|86 (104)
|Мария Шарапова (Россия)
|725
|91 (107)
|Андреа Петкович (Германия)
|690
|199 (198)
|Вера Звонарева (Россия)
|279
|201 (200)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|270
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