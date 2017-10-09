Рейтинг WTA. Халеп дебютировала на вершине, Гарсия – в Топ-10, Шарапова вернулась в Топ-100

По результатам прошедшей недели Симона Халеп стала 25-й в истории и пятой в сезоне первой ракеткой мира, на 40 очков обойдя чемпионку «Уимблдона» Гарбинье Мугурусу.

Чемпионка двух последних недель Каролин Гарсия поднялась на шесть строк и дебютировала в Топ-10 на девятом месте. Полуфиналистка Пекина и чемпионка «Ролан Гаррос» Алена Остапенко обновила рейтинговый рекорд, став седьмой. Четвертьфиналистки Дарья Касаткина и Сорана Кырстя вернулись в Топ-30 и Топ-40 соответственно.

Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радванска, не защитившая свой пекинский титул, опустилась на 18-е место – свое самое низкое с весны-2009. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова впервые после дисквалификации вернулась в Топ-100.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 9 октября 2017

