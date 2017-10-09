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    Рейтинг WTA. Халеп дебютировала на вершине, Гарсия – в Топ-10, Шарапова вернулась в Топ-100

    Теги Мария Шарапова рейтинги WTA Симона Халеп Каролин Гарсия

    По результатам прошедшей недели Симона Халеп стала 25-й в истории и пятой в сезоне первой ракеткой мира, на 40 очков обойдя чемпионку «Уимблдона» Гарбинье Мугурусу.

    Чемпионка двух последних недель Каролин Гарсия поднялась на шесть строк и дебютировала в Топ-10 на девятом месте. Полуфиналистка Пекина и чемпионка «Ролан Гаррос» Алена Остапенко обновила рейтинговый рекорд, став седьмой. Четвертьфиналистки Дарья Касаткина и Сорана Кырстя вернулись в Топ-30 и Топ-40 соответственно.

    Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радванска, не защитившая свой пекинский титул, опустилась на 18-е место – свое самое низкое с весны-2009. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова впервые после дисквалификации вернулась в Топ-100.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 9 октября 2017

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (2) Симона Халеп (Румыния) 6175
    2 (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135
    3 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5605
    4 (3) Элина Свитолина (Украина) 5465
    5 (5) Винус Уильямс (США) 4642
    6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4640
    7 (8) Алена Остапенко (Латвия) 4510
    8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4005
    9 (15) Каролин Гарсия (Франция) 3860
    10 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 3795
    18 (11) Агнешка Радванска (Польша) 2370
    19 (20) Елена Веснина (Россия) 2300
    21 (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2245
    29 (34) Дарья Касаткина (Россия) 1745
    33 (33) Екатерина Макарова (Россия) 1605
    37 (44) Сорана Кырстя (Румыния) 1425
    69 (66) Наталья Вихлянцева (Россия) 893
    72 (72) Екатерина Александрова (Россия) 830
    79 (78) Евгения Родина (Россия) 752
    86 (104) Мария Шарапова (Россия) 725
    91 (107) Андреа Петкович (Германия) 690
    199 (198) Вера Звонарева (Россия) 279
    201 (200) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

     

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