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    Шарапова вышла в финал WTA впервые с мая 2015 года

    Теги Мария Шарапова Шуай Пэн WTA Tianjin Open Арина Соболенко

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, в Тяньцзине обыгравшая китаянку Шуай Пэн со счетом 6:3, 6:1, вышла в финал WTA впервые с майского турнира в Риме 2015 года. Для Шараповой это будет 59-й финал в карьере – на ее счету 35 побед.

    В финале россиянка сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко.

    Напомним, что в сезоне-2016 и начале этого сезона Шарапова пропустила 15 месяцев из-за дисквалификации за мельдоний.

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