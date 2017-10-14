Шарапова вышла в финал WTA впервые с мая 2015 года

Экс-первая ракетка мира россиянка , в Тяньцзине обыгравшая китаянку Шуай Пэн со счетом 6:3, 6:1, вышла в финал впервые с майского турнира в Риме 2015 года. Для Шараповой это будет 59-й финал в карьере – на ее счету 35 побед.

В финале россиянка сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, что в сезоне-2016 и начале этого сезона Шарапова пропустила 15 месяцев из-за дисквалификации за мельдоний.