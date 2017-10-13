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    Шанхай (АТР). 1/4 финала. Надаль сыграет с Димитровым, Федерер встретится с Гаске

    Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters

    В четвертьфинале турнира в Шанхае Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым, а Роджер Федерер – с Ришаром Гаске.

    Shanghai Rolex Masters

    Шанхай, Китай

    8 – 15 октября 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 924 890 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) Григор Димитров (Болгария)
    Дата проведения
    13 октября, 07.30
    Онлайн матча

     

    Марин Чилич (Хорватия) Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    Дата проведения
    13 октября, 06.00
    Онлайн матча

     

    Виктор Троицки (Сербия) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    13 октября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    13 октября, 13.00
    Онлайн матча

     

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