Шанхай (АТР). 1/4 финала. Надаль сыграет с Димитровым, Федерер встретится с Гаске
В четвертьфинале турнира в Шанхае Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым, а Роджер Федерер – с Ришаром Гаске.
Shanghai Rolex Masters
Шанхай, Китай
8 – 15 октября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 924 890 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 13 октября, 07.30
- Дата проведения
- 13 октября, 06.00
- Дата проведения
- 13 октября, 11.00
- Дата проведения
- 13 октября, 13.00
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