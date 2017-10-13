Шанхай (АТР). 1/4 финала. Надаль сыграет с Димитровым, Федерер встретится с Гаске

В четвертьфинале турнира в Шанхае Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым, а Роджер Федерер – с Ришаром Гаске.

Shanghai Rolex Masters

Шанхай, Китай

8 – 15 октября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 924 890 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал