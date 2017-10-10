Шанхай (АТР). Второй круг. Рублев сыграет с дель Потро, Чилич – с Эдмундом

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Андрей Рублев сыграет с Хуаном Мартином дель Потро (16).

Shanghai Rolex Masters

Шанхай, Китай

8 – 15 октября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 924 890 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг