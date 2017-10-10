Шанхай (АТР). Второй круг. Рублев сыграет с дель Потро, Чилич – с Эдмундом
Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Андрей Рублев сыграет с Хуаном Мартином дель Потро (16).
Shanghai Rolex Masters
Шанхай, Китай
8 – 15 октября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 924 890 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 10 октября, 11.00
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
Не определен – Роджер Федерер (Швейцария)
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
- Дата проведения
- 10 октября, 13.00
Доминик Тим (Австрия) – Не определен
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
- Дата проведения
- 10 октября, 09.07
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
- Дата проведения
- 10 октября, 10.30
- Дата проведения
- 10 октября, 10.30
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
Ди Ву (Китай) – Не определен
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
Не определен – Фрэнсис Тиафу (США)
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00
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