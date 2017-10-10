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    Шанхай (АТР). Второй круг. Рублев сыграет с дель Потро, Чилич – с Эдмундом

    Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters

    Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Андрей Рублев сыграет с Хуаном Мартином дель Потро (16).

    Shanghai Rolex Masters

    Шанхай, Китай

    8 – 15 октября 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 924 890 долларов

    Открытые корты, хард

    Второй круг

    Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) Андрей Рублев (Россия)
    Дата проведения
    10 октября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Джаред Дональдсон (США)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Аляж Бедене (Великобритания) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Марин Чилич (Хорватия) Кайл Эдмунд (Великобритания)
    Дата проведения
    10 октября, 13.00
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) – Не определен
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Райан Харрисон (США) Григор Димитров (Болгария)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Альберт Рамос-Винолас (Испания) Пабло Каррено-Буста (Испания)
    7:50:0
    Дата проведения
    10 октября, 09.07
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Жиль Симон (Франция)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Фабио Фоньини (Италия) Люка Пуй (Франция)
    Дата проведения
    10 октября, 10.30
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Хен Чон (Южная Корея)
    Дата проведения
    10 октября, 10.30
    Онлайн матча

     

    Александр Долгополов (Украина) Фелисиано Лопес (Испания)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Ди Ву (Китай) – Не определен
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Стефанос Циципас (Греция) Джон Изнер (США)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Фрэнсис Тиафу (США)
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    11 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

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