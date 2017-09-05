US Open. 1/4 финала. Стивенс сыграет с Севастовой, Квитова – с Винус Уильямс
За свой первый полуфинал US Open Петра Квитова (13) во вторник сыграет с финалисткой Australian Open и «Уимблдона» Винус Уильямс (9).
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 6 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 6 сентября, 00.00
- Дата проведения
- 6 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.00
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.