US Open. 1/4 финала. Стивенс сыграет с Севастовой, Квитова – с Винус Уильямс

За свой первый полуфинал US Open Петра Квитова (13) во вторник сыграет с финалисткой Australian Open и «Уимблдона» Винус Уильямс (9).

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал