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    US Open. 1/4 финала. Стивенс сыграет с Севастовой, Квитова – с Винус Уильямс

    Теги US Open результаты WTA

    За свой первый полуфинал US Open Петра Квитова (13) во вторник сыграет с финалисткой Australian Open и «Уимблдона» Винус Уильямс (9).

    US Open

    Нью-Йорк, США

    28 августа – 10 сентября 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 400 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Каролина Плишкова (Чехия) Коко Вандевей (США)
    Дата проведения
    6 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Винус Уильямс (США) Петра Квитова (Чехия)
    Дата проведения
    6 сентября, 00.00
    Онлайн матча

     

    Мэдисон Киз (США) Кайя Канепи (Эстония)
    Дата проведения
    6 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Слоун Стивенс (США) Анастасия Севастова (Латвия)
    Дата проведения
    5 сентября, 19.00
    Онлайн матча

     

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