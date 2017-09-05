Мугуруса станет №1, если Плишкова не выйдет в финал US Open

После поражения Элины Свитолиной на US Open только Гарбинье Мугуруса сохраняет шансы сместить Каролину Плишкову с вершины рейтинга WTA по итогам турнира. Это произойдет в случае, если Плишкова не защитит свой прошлогодний финал.

Напомним, чемпионка «Уимблдона» Мугуруса в четвертом круге US Open проиграла Петре Квитовой 6:7, 3:6. Плишкова завтра в четвертьфинале сыграет с Коко Вандевей (20).

В начале турнира на звание №1 претендовали восемь теннисисток.