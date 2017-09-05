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    Мугуруса станет №1, если Плишкова не выйдет в финал US Open

    Теги рейтинги US Open WTA Каролина Плишкова Гарбинье Мугуруса

    После поражения Элины Свитолиной на US Open только Гарбинье Мугуруса сохраняет шансы сместить Каролину Плишкову с вершины рейтинга WTA по итогам турнира. Это произойдет в случае, если Плишкова не защитит свой прошлогодний финал.

    Напомним, чемпионка «Уимблдона» Мугуруса в четвертом круге US Open проиграла Петре Квитовой 6:7, 3:6. Плишкова завтра в четвертьфинале сыграет с Коко Вандевей (20).

    В начале турнира на звание №1 претендовали восемь теннисисток.

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