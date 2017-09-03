Александр Долгополов: «Я не буду каждый день говорить о ставках только потому, что у вас появились новые вопросы»

64-я ракетка мира Александр Долгополов, в третьем круге US Open разгромивший Виктора Троицки 6:1, 6:0, 6:4, впервые за шесть лет вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

«Это невероятно. Один из моих лучших матчей за последнее время. Я очень рад снова быть здоровым. Я играю пятисетовые матчи и выигрываю – не один, а несколько подряд. Быть во второй неделе невероятно».

За выход в свой второй четвертьфинал «Шлема» 28-летний украинец может сыграть с Рафаэлем Надалем (1).

«Я уже не молодой игрок. Меня сложно напугать первой ракеткой мира, большим стадионом, важным матчем. Я здоров и чувствую себя на корте комфортно. Выйду и постараюсь победить. В трех сетах я его обыгрывал; единственное, о чем я могу беспокоиться в длинном матче, – это способность продержаться с ним весь матч, потому что физически он очень вынослив. План у меня есть. Надеюсь, я смогу его осуществить и доставить ему проблемы».

Также теннисист подробнее рассказал о своем общении с представителями теннисного антикоррпуционного органа (TIU) о своем матче в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе, но разозлился, когда ему продолжили задавать вопросы на эту тему.

АД: Когда я приехал сюда, я сам с ними связался, потому что был недоволен тем, что было в прессе. Чтобы они побыстрее во всем разобрались. Они попросили у меня информацию, задали вопросы. Это все, что я мог сделать.

Конечно, я был расстроен этой ситуацией, но вот видите, я играю, у меня все нормально. Если люди хотят что-то написать, они это напишут. Я не могу их остановить.

Репортер: К вам когда-нибудь обращались с предложением сдать матч?

АД: Опять это. Вы не слышали мое заявление после первого матча? Задаете мне один и тот же вопрос. Я сюда пришел не о ставках разговаривать. Я уже сказал все, что можно, а вы меня по новой спрашиваете одно и то же?

Репортер: Дело в том, что некоторые из нас, кто работает на телевидении...

АД: Прочитайте то, что я сказал на первой пресс-конференции. Я здесь говорить о теннисе, а не ставках.

Репортер: Я просто хотел сказать, что не все залы для пресс-конференций оборудованы камерами.

АД: Ну прочитайте в интернете тогда. Я уже все сказал. Этого достаточно. Я не буду говорить одно и то же каждый день просто потому, что вас тогда не было или у вас появились какие-то новые вопросы об этом.

Репортер: При всем уважении, когда вас спросили...

АД: Вы слышали что я только что сказал?

Репортер: Да, и я...

АД: Я не буду больше говорить о ставках. Есть другие вопросы? Если нет, это все.

Репортер: Я репортер и хотел бы задать вопрос в своей формулировке.

АД: Он о ставках? Да или нет?

Репортер: Мой вопрос...

АД: Да или нет?

Репортер: я репортер, вы спортсмен. Вы можете ответить мне как хотите. Он такой: вы понимаете важность...

Модератор: Он может задать вопрос. Вы можете ответить «без комментариев».

Репортер: Со всем уважением, вы понимаете, почему болельщики, официальные лица, журналисты и все остальные так высоко ставят чистоту спорта и недопустимость договорных матчей?

АД: Я больше не комментирую тему ставок.