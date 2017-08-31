Александр Долгополов – о своем подозрительном матче: «Мне по***ть на этот цирк»

64-я ракетка мира Александр Долгополов, в первом круге US Open обыгравший Яна-Леннарда Штруффа 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3, прокомментировал расследование своего недавнего матча турнира в Уинстон-Сейлеме, которое проводит теннисный антикоррупционный орган (TIU).

Напомним, несколько крупных букмекеров приостановили прием ставок на матч Долгополова и Тиаго Монтейры на позапрошлой неделе после того, как незадолго до его начала коэффициент на победу украинца стал резко расти.

«Честно? Мне по***ть на этот цирк. Это я должен вас спрашивать: нормально вообще, что ваши коллеги пишут про договорные матчи только из-за того, что кто-то ставит деньги?

Я прочитал этот материал – это просто статистика моих брейк-пойнтов. Серьезно? Говорить, что матч договорной, потому что кто-то поставил какие-то деньги? Вы новостями вообще занимаетесь или сказками?

Я не хочу даже говорить об этом. Я общался с TIU, я их уважаю и дал им всю информацию, которую они попросили, так что знаю, что они разберутся, что я ни в чем не замешан.

Но все равно обо мне будут писать всякое дерьмо. Я считаю, что писать что-либо без результатов расследования некорректно.

В том матче я делал все, что мог. Это был не мой лучший день. Я много тренировался на неделе накануне – в Цинциннати. Физически я тогда был не в форме, был недоволен своим состоянием и знал, что перед Нью-Йорком мне нужно поработать».

На вопрос, получал ли он когда-либо предложения сдать матч, 28-летний украинец ответил:

«Да нет. У меня немного друзей в соцсетях. Если всем подряд раздавать свой телефон, то может, но я не помню такого».

Добавим, на данный момент 21 человек среди игроков и официальных лиц дисквалифицирован по разным обвинениям в коррупции (большинство – с нижних уровней профессионального тенниса).

«Мы постоянно читаем про какие-то подозрения, но что-то никого не дисквалифицируют. В TIU работают серьезные люди. Я с ними несколько раз разговаривал. Они собирают очень много информации, и то, что они ничего не находят, о чем-то говорит».

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