US Open. Квалификация. Первый круг. Звонарева играет с Синьюнь Хань
Сетку квалификации женского Открытого чемпионата США возглавляют Су-Вэй Се и Марина Заневская.
За выход в основу поборются 11 россиянок, среди которых финалистка-2010 Вера Звонарева.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
Алла Кудрявцева – Лора Робсон (Великобритания)
Елизавета Куличкова – Алекса Глэтч (США)
Вероника Кудерметова – Саша Викери (США)
Вера Звонарева – Синьюнь Хань (Китай)
Виктория Каменская – Энн Ли (США)
Анна Калинская – Юнри Намигата (Япония)
Софья Жук – Эшли Лэйи (США)
Полина Монова – Кэтрин Макнелли (США)
Анна Блинкова – Уитни Осуигве (США) – 6:4, 6:3
Ангелина Калинина (Украина) – Ксения Лыкина – 6:2, 1:6, 6:3
Александра Панова – Франсуаза Абанда (Канада)
Целиком сетка здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.