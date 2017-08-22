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    US Open. Квалификация. Первый круг. Звонарева играет с Синьюнь Хань

    Теги Вера Звонарева Алла Кудрявцева US Open результаты WTA Ксения Лыкина Виктория Каменская Александра Панова Елизавета Куличкова Анна Калинская Вероника Кудерметова Софья Жук Анна Блинкова Полина Монова

    Сетку квалификации женского Открытого чемпионата США возглавляют Су-Вэй Се и Марина Заневская.

    За выход в основу поборются 11 россиянок, среди которых финалистка-2010 Вера Звонарева.

    US Open

    Нью-Йорк, США

    28 августа – 10 сентября 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 400 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд, квалификация

    Первый круг

    Алла Кудрявцева – Лора Робсон (Великобритания)

    Елизавета Куличкова – Алекса Глэтч (США)

    Вероника Кудерметова – Саша Викери (США)

    Вера Звонарева – Синьюнь Хань (Китай)

    Виктория Каменская – Энн Ли (США)

    Анна Калинская – Юнри Намигата (Япония)

    Софья Жук – Эшли Лэйи (США)

    Полина Монова – Кэтрин Макнелли (США)

    Анна Блинкова – Уитни Осуигве (США) – 6:4, 6:3

    Ангелина Калинина (Украина) – Ксения Лыкина – 6:2, 1:6, 6:3

    Александра Панова – Франсуаза Абанда (Канада)

    Целиком сетка здесь.

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