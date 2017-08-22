US Open. Квалификация. Первый круг. Звонарева играет с Синьюнь Хань

Сетку квалификации женского Открытого чемпионата США возглавляют Су-Вэй Се и Марина Заневская.

За выход в основу поборются 11 россиянок, среди которых финалистка-2010 Вера Звонарева.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Алла Кудрявцева – Лора Робсон (Великобритания)

Елизавета Куличкова – Алекса Глэтч (США)

Вероника Кудерметова – Саша Викери (США)

Вера Звонарева – Синьюнь Хань (Китай)

Виктория Каменская – Энн Ли (США)

Анна Калинская – Юнри Намигата (Япония)

Софья Жук – Эшли Лэйи (США)

Полина Монова – Кэтрин Макнелли (США)

Анна Блинкова – Уитни Осуигве (США) – 6:4, 6:3

Ангелина Калинина (Украина) – Ксения Лыкина – 6:2, 1:6, 6:3

Александра Панова – Франсуаза Абанда (Канада)

Целиком сетка здесь.