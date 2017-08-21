Кузнецова и еще 7 теннисисток могут стать №1 по итогам US Open

В зависимости от результатов предстоящего Открытого чемпионата США восемь теннисисток имеют шанс возглавить рейтинг 11 сентября.

Это Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, , Йоханна Конта, Светлана Кузнецова и Винус Уильямс.

Первые три спортсменки возглавят рейтинг независимо от результатов других, если выиграют в Нью-Йорке титул, а Халеп будет достаточно и финала (если она проиграет в нем не Мугурусе или Свитолиной).

Плишковой, чтобы получить шанс остаться на вершине, нужно защищать прошлогодний финал, но даже в случае победы она будет зависеть от результатов конкуренток. В случае, если Плишкова в финале обыграет Мугурусу, у них будет одинаковое количество очков.

Минимального нью-йоркского результата для №1 может оказаться достаточно Мугурусе – в зависимости от результатов остальных, она может возглавить рейтинг, даже проиграв на в четвертом круге.

Целиком таблица с очками здесь.