Кузнецова и еще 7 теннисисток могут стать №1 по итогам US Open
В зависимости от результатов предстоящего Открытого чемпионата США восемь теннисисток имеют шанс возглавить рейтинг WTA 11 сентября.
Это Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Каролин Возняцки, Йоханна Конта, Светлана Кузнецова и Винус Уильямс.
Первые три спортсменки возглавят рейтинг независимо от результатов других, если выиграют в Нью-Йорке титул, а Халеп будет достаточно и финала (если она проиграет в нем не Мугурусе или Свитолиной).
Плишковой, чтобы получить шанс остаться на вершине, нужно защищать прошлогодний финал, но даже в случае победы она будет зависеть от результатов конкуренток. В случае, если Плишкова в финале обыграет Мугурусу, у них будет одинаковое количество очков.
Минимального нью-йоркского результата для №1 может оказаться достаточно Мугурусе – в зависимости от результатов остальных, она может возглавить рейтинг, даже проиграв на US Open в четвертом круге.
Целиком таблица с очками здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.