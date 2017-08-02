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    Александр Долгополов о Шараповой: «Если мельдоний стоит в запрещенном листе, это допинг»

    Теги Мария Шарапова допинг ATP WTA Александр Долгополов

    Украинец Александр Долгополов прокомментировал возвращение Марии Шараповой после дисквалификации.

    – Меня мало это заботит. Но если ее поймали на допинге…

    – Ты считаешь мельдоний допингом?

    – Раз стоит в запрещенном листе, значит, допинг. Она сказала, что не знала, но даже у меня команда в три раза меньше, всего два человека, но мы всегда все проверяем и следим за изменениями.

    – Многие против того, чтобы ей давали специальные приглашения на турниры…

    – Учитывая, как она сыграла первые матчи, для нее особые приглашения на турниры не большая проблема. Дают ей их или нет, она на своем уровне может и без них выигрывать и подниматься. Как сделал, например, Дель Потро, – сказал теннисист.

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