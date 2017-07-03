Винус Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после вопроса об аварии, в результате которой погиб человек
Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс не смогла закончить пресс-конференцию после победы над Элизой Мертенс в первом круге «Уимблдона» (7:5, 7:6). После того, как ей задали вопрос об аварии с ее участием, в результате которой погиб человек, американка не смогла закончить свой ответ.
«Словами не описать то, насколько я разбита. Я даже не знаю, что сказать. Я просто...», – после этого американка заплакала и покинула зал.
Venus breaks down in press room pic.twitter.com/SwCU02zNyE— Joe Fleming (@ByJoeFleming) 3 июля 2017 г.
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