Винус Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после вопроса об аварии, в результате которой погиб человек

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс не смогла закончить пресс-конференцию после победы над Элизой Мертенс в первом круге «Уимблдона» (7:5, 7:6). После того, как ей задали вопрос об аварии с ее участием, в результате которой погиб человек, американка не смогла закончить свой ответ.

«Словами не описать то, насколько я разбита. Я даже не знаю, что сказать. Я просто...», – после этого американка заплакала и покинула зал.

Venus breaks down in press room pic.twitter.com/SwCU02zNyE — Joe Fleming (@ByJoeFleming) 3 июля 2017 г.

Винус Уильямс обвиняют в причинении смерти. В чем дело?