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    Серена Уильямс: «Джон, я тебя люблю и уважаю, но не упоминай меня в своих безосновательных заявлениях»

    Теги Серена Уильямс Джон Макинрой ATP WTA

    23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала слова Джона Макинроя о том, что в мужском туре не была бы конкурентноспособна.

    «Дорогой Джон, я тебя люблю и уважаю, но, пожалуйста, не упоминай меня в своих безосновательных заявлениях.

    Я никогда не играла с мужчинами, и времени у меня на это нет. Пожалуйста, уважай мою частную жизнь, пока я готовлюсь стать матерью. Хорошего дня, сэр».

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