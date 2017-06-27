Серена Уильямс: «Джон, я тебя люблю и уважаю, но не упоминай меня в своих безосновательных заявлениях»
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала слова Джона Макинроя о том, что в мужском туре не была бы конкурентноспособна.
«Дорогой Джон, я тебя люблю и уважаю, но, пожалуйста, не упоминай меня в своих безосновательных заявлениях.
Я никогда не играла с мужчинами, и времени у меня на это нет. Пожалуйста, уважай мою частную жизнь, пока я готовлюсь стать матерью. Хорошего дня, сэр».
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