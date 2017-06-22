Йозеф Блаттер: «Почему налоговые претензии предъявляют только футболистам? Никто не заподозрит Федерера»
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал преследование Криштиану Роналду за неуплату налогов.
«Почему претензии предъявляют только футболистам? Никто никогда не заподозрит Федерера, а он же денежная машина. Но он неприкасаем. Я уверен, что так происходит потому, что он все делает грамотно».
Добавим, состояние 18-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» оценивается в порядка 400 000 000 долларов (из них призовые – 105 000 000).
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