Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал преследование Криштиану Роналду за неуплату налогов.

«Почему претензии предъявляют только футболистам? Никто никогда не заподозрит Федерера, а он же денежная машина. Но он неприкасаем. Я уверен, что так происходит потому, что он все делает грамотно».

Добавим, состояние 18-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» оценивается в порядка 400 000 000 долларов (из них призовые – 105 000 000).