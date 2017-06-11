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    Вавринка впервые проиграл финал «Шлема»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка

    32-летний швейцарец Стэн Вавринка, в финале «Ролан Гаррос» уступивший испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 3:6, 1:6, впервые в карьере проиграл финал турнира «Большого шлема». Таким образом, Роджер Федерер остается единственным игроком в Открытой эре (после 1968 года), которому удалось выиграть свои первые четыре финала на «Шлемах».

    До сегодняшнего матча Вавринка выиграл финалы Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016, обыграв в них первых ракеток мира.

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