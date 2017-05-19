Чемпионка «Уимблдона»-2004 Мария Шарапова сообщила, что не будет просить wild card в основную сетку турнира нынешнего года.

«Благодаря рейтингу, который я успела заработать на трех первых турнирах после возвращения, я сыграю в квалификации «Уимблдона» в Рохэмптоне и не буду просить о wild card в основную сетку.

Я уже начала восстановление от травмы, полученной несколько дней назад в Риме, и начну подготовку к травяному сезону, как только мне станет лучше».

Напомним, ранее 30-летняя Шарапова, которой было отказано в участии в «Ролан Гаррос», получила wild card на предуимблдонский турнир в Бирмингеме.

Добавим также, квалификация «Уимблдона» проходит не на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, как основной турнир, а в теннисном клубе Рохэмптона неподалеку. Ранее в этом месяце руководство британского «Шлема» объявило, что на квалификационные матчи впервые будут продаваться билеты (1 000 в день по 5 фунтов).