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    Мария Шарапова: «Не буду просить wild card на «Уимблдон»

    Теги Мария Шарапова Уимблдон WTA

    Чемпионка «Уимблдона»-2004 Мария Шарапова сообщила, что не будет просить wild card в основную сетку турнира нынешнего года.

    «Благодаря рейтингу, который я успела заработать на трех первых турнирах после возвращения, я сыграю в квалификации «Уимблдона» в Рохэмптоне и не буду просить о wild card в основную сетку.

    Я уже начала восстановление от травмы, полученной несколько дней назад в Риме, и начну подготовку к травяному сезону, как только мне станет лучше».

    Напомним, ранее 30-летняя Шарапова, которой было отказано в участии в «Ролан Гаррос», получила wild card на предуимблдонский турнир в Бирмингеме.

    Добавим также, квалификация «Уимблдона» проходит не на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, как основной турнир, а в теннисном клубе Рохэмптона неподалеку. Ранее в этом месяце руководство британского «Шлема» объявило, что на квалификационные матчи впервые будут продаваться билеты (1 000 в день по 5 фунтов).

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