Экс-первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт оценила перспективы Марии Шараповой в квалификации «Уимблдона».

Напомним, 30-летняя россиянка, в апреле без рейтинга вернувшаяся после допинговой дисквалификации, по результатам трех проведенных турниров не успела отобраться на «Уимблдон» напрямую и решила не просить wild card, а сыграть квалификацию.

Квалификационный турнир «Уимблдона» проходит не во Всеанглийском лаун-теннисном клубе, как основной турнир, а в более скромном клубе Рохэмптона в четырех милях оттуда. Незадолго до решения Шараповой сыграть в нем было объявлено, что на квалификационные матчи впервые будут продаваться билеты, они будут транслироваться по всему миру, а журналистам для работы на нем потребуется аккредитация.

«Я не думаю, что квалификационные матчи будут Шараповой полезны, – сказала Дэвенпорт на «Ролан Гаррос». – Да, ей нужна практика, и я знаю все обстоятельства, но квалификация «Уимблдона» не похожа на квалификацию других «Шлемов». Корты там отличаются от шикарных уимблдонских, которые воспроизвести где-либо очень сложно.

Мы только на прошлой неделе шутили с агентом Марии об этом. Рохэмптон – далеко на «Уимблдон, но думаю, она справится и выйдет в основу. Ей предстоит много тенниса: Бирмингем, квалификация «Уимблдона» и сам «Уимблдон», – а я знаю, что уже после Штутгарта и Мадрида ее организм сдал. Но она хочет играть. Она чемпионка.

Мне трудно сказать, как именно я отношусь к тому, что Шарапова будет играть квалификацию. Но я рада, что она вообще будет играть. Рохэмптон ждет нечто невиданное. Все, кто там был, это понимают. Будет интересно. Нам всем любопытно поехать туда и посмотреть, как все будет».

Квалификация «Уимблдона» пройдет 26-29 июня.