«Ролан Гаррос» снова отсрочил решение по wild card для Шараповой
Открытый чемпионат Франции в очередной раз отсрочил объявление своего решения о wild card для Марии Шараповой, сегодня возвращающейся после допинговой дисквалификации.
Новая дата – 16 мая. Решение будет объявлено в фейсбук-трансляции, которая начнется в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» сообщит о своем решении до конца апреля, потом – 15 мая.
Вчера появилась информация, что решение уже принято и Шарапова получит допуск не в основу турнира, а только в квалификацию.
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