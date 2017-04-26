Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ролан Гаррос» снова отсрочил решение по wild card для Шараповой

    Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос WTA Федерация тенниса Франции

    Открытый чемпионат Франции в очередной раз отсрочил объявление своего решения о wild card для Марии Шараповой, сегодня возвращающейся после допинговой дисквалификации.

    Новая дата – 16 мая. Решение будет объявлено в фейсбук-трансляции, которая начнется в 20:00 мск.

    Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» сообщит о своем решении до конца апреля, потом – 15 мая.

    Вчера появилась информация, что решение уже принято и Шарапова получит допуск не в основу турнира, а только в квалификацию.

    Возвращение Шараповой. Онлайн

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться