«Ролан Гаррос» снова отсрочил решение по wild card для Шараповой

Открытый чемпионат Франции в очередной раз отсрочил объявление своего решения о wild card для Марии Шараповой, сегодня возвращающейся после допинговой дисквалификации.

Новая дата – 16 мая. Решение будет объявлено в фейсбук-трансляции, которая начнется в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» сообщит о своем решении до конца апреля, потом – 15 мая.

Вчера появилась информация, что решение уже принято и Шарапова получит допуск не в основу турнира, а только в квалификацию.

Возвращение Шараповой. Онлайн