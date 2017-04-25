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    The Telegraph: Шарапова получит wild card в квалификацию «Ролан Гаррос»

    Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос WTA Федерация тенниса Франции

    Британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на эксклюзивные источники сообщает, что Федерация тенниса Франции приняла решение не давать Марии Шараповой wild card в основную сетку «Ролан Гаррос» (с 28 мая).

    Двукратная чемпионка турнира, однако, получит wild card в квалификацию, если не успеет набрать необходимое количество рейтинговых очков для прямого попадания туда. В этом случае для выхода в основу «Ролан Гаррос» ей нужно будет выиграть три матча.

    Напомним, 30-летняя россиянка возвращается после допинговой квалификации завтра на турнире в Штутгарте – в первом матче она сыграет с Робертой Винчи. Если Шарапова дойдет до финала, wild card в квалификацию ей не потребуется.

    Ранее сообщалось, что французский «Шлем», первым поставивший под сомнение этичность предоставления wild card после допинговой дисквалификации, объявит свое решение 15 мая.

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