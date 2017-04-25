Британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на эксклюзивные источники сообщает, что Федерация тенниса Франции приняла решение не давать Марии Шараповой wild card в основную сетку «Ролан Гаррос» (с 28 мая).

Двукратная чемпионка турнира, однако, получит wild card в квалификацию, если не успеет набрать необходимое количество рейтинговых очков для прямого попадания туда. В этом случае для выхода в основу «Ролан Гаррос» ей нужно будет выиграть три матча.

Напомним, 30-летняя россиянка возвращается после допинговой квалификации завтра на турнире в Штутгарте – в первом матче она сыграет с Робертой Винчи. Если Шарапова дойдет до финала, wild card в квалификацию ей не потребуется.

Ранее сообщалось, что французский «Шлем», первым поставивший под сомнение этичность предоставления wild card после допинговой дисквалификации, объявит свое решение 15 мая.