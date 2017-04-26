Третья ракетка Франции Ализе Корне прокомментировала возвращении после допинговой дисквалификации Марии Шараповой, которой многие турниры предлагают wild card.

«Я считаю, что это безобразие – так продвигать игрока с положительным допинг-тестом. Совершенно нормально, что все о ней говорят, – она великая чемпионка. Но одно дело – говорить, а другое – вот так раскручивать... Я считаю, это неправильно.

Поэтому я надеюсь, что президент французской теннисной федерации Бернар Гюдичелли будет стоять на том, что заявил первоначально, и не даст ей wild card на «Ролан Гаррос».

Игрок, пойманный на допинге, должен отстраивать свою карьеру заново самостоятельно – как все. Нельзя стелить перед ней красную ковровую дорожку. Я понимаю, что для турниров теннис – это бизнес. Но с точки зрения морали такой подход – это плохо».