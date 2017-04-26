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    Ализе Корне о Марии Шараповой: «Так продвигать игрока с положительным допинг-тестом – безобразие»

    Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос WTA Ализе Корне Федерация тенниса Франции

    Третья ракетка Франции Ализе Корне прокомментировала возвращении после допинговой дисквалификации Марии Шараповой, которой многие турниры предлагают wild card.

    «Я считаю, что это безобразие – так продвигать игрока с положительным допинг-тестом. Совершенно нормально, что все о ней говорят, – она великая чемпионка. Но одно дело – говорить, а другое – вот так раскручивать... Я считаю, это неправильно.

    Поэтому я надеюсь, что президент французской теннисной федерации Бернар Гюдичелли будет стоять на том, что заявил первоначально, и не даст ей wild card на «Ролан Гаррос».

    Игрок, пойманный на допинге, должен отстраивать свою карьеру заново самостоятельно – как все. Нельзя стелить перед ней красную ковровую дорожку. Я понимаю, что для турниров теннис – это бизнес. Но с точки зрения морали такой подход – это плохо».

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