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    Мария Шарапова: «Мой агент имеет право на собственное мнение»

    Теги Мария Шарапова WTA Макс Айзенбад Porsche Tennis Grand Prix

    Мария Шарапова, в среду в Штутгарте выигравшая первый матч после допинговой дисквалификации, прокомментировала слова своего агента Макса Айзенбада об Агнешке Радванской и Каролин Возняцки.

    «Я не контролирую своего агента. Он последние 15 месяцев читал комментарии всех, кто их давал, и имеет полное право на собственное мнение».

    Также 30-летняя россиянка прокомментировала предположения, что игроки, выступающие против ее приглашений на турниры, руководствуются не заявленным принципом чистоты спорта, а личной неприязнью к ней.

    «Это не моя работа – думать, это у них личное ко мне или нет. Да и это неважно. Вообще, все эти слова, и цитаты, и статьи в жизни ничего не значат. За последний год я усвоила это очень хорошо. Статьи будут в любом случае, но новостной цикл пройдет, и никто их не вспомнит. Потому что они ничего не меняют. Я понимаю, что мое возвращение – это событие, и на этот турнир выдали 200 аккредитаций. Но в конечном счете, имеет значение только то, что происходит на корте, и для этого я и вернулась».

    Целиком интервью экс-первой ракетки мира здесь.

    Сегодня во втором круге Шарапова сыграет с Екатериной Макаровой.

    Шарапова вернулась. Какой мы ее увидели?

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