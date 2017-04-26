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    Агнешка Радванска ответила агенту Шараповой: «Айзенбад – это кто вообще?»

    Теги Мария Шарапова Агнешка Радванска допинг WTA IMG Макс Айзенбад

    Восьмая ракетка мира Агнешка Радванска, в первом круге турнира в Штутгарте проигравшая Екатерине Макаровой 2:6, 4:6, прокомментировала слова агента Марии Шараповой Макса Айзенбада, назвавшего ее «посредственностью»

    До этого Радванска заявила, что Шарапову не надо приглашать на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон»

    «Макс – это кто вообще? Кто он такой? Это мой комментарий», – отметила Агнешка. 

    Радванска – клиент менеджерской компании IMG, вице-президентом теннисного подразделения которой является Айзенбад.

    Шарапова возвращается после допинговой дисквалификации сегодня на турнире в Штутгарте.

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