Агнешка Радванска ответила агенту Шараповой: «Айзенбад – это кто вообще?»

Восьмая ракетка мира Агнешка Радванска, в первом круге турнира в Штутгарте проигравшая Екатерине Макаровой 2:6, 4:6, прокомментировала слова агента Марии Шараповой Макса Айзенбада, назвавшего ее «посредственностью».

До этого Радванска заявила, что Шарапову не надо приглашать на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

«Макс – это кто вообще? Кто он такой? Это мой комментарий», – отметила Агнешка.

Радванска – клиент менеджерской компании IMG, вице-президентом теннисного подразделения которой является Айзенбад.

Шарапова возвращается после допинговой дисквалификации сегодня на турнире в Штутгарте.

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