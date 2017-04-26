Глава WTA сделал выговор агенту Шараповой за то, что он назвал Радванску и Возняцки «посредственностями»

Глава WTA Стив Саймон сделал выговор агенту Марии Шараповой Максу Айзенбаду за его резкие слова в адрес экс-первой и экс-второй ракеток мира Каролин Возняцки и Агнешки Радванской.

В разговоре с репортером The New York Times Айзенбад назвал Возняцки и Радванску, выступивших против приглашения Шараповой на турниры, «посредственностями», желающими отсутствия Шараповой, потому что «это их последний шанс выиграть «Шлем».

Саймон подтвердил, что разговаривал с Айзенбадом о его заявлении, и утвердительно ответил на вопрос, напомнил ли ему о его обязанностях. Глава Ассоциации неохотно обсуждал свой разговор с менеджером Шараповой, но сказал все же: «Мы занимаемся этим вопросом в закрытом режиме». Также он добавил, что считает инцидент исчерпанным.

По информации Mail Online, Айзенбад все же не будет привлечен к ответственности, несмотря на очевидное нарушение кодекса поведения WTA.

Агент Радванской Стюарт Дюгюи – также сотрудник IMG – от комментариев отказался.