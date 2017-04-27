Мария Шарапова после победы в своем матче-возвращении на турнире в Штутгарте ответила на вопросы «Матч ТВ».

– Что у вас в голове происходило, когда вы вышли на корт?

– Я не сильно об этом думала, потому что готовилась к этому матчу уже давно – с января. Тренировки были по полному плану, и ментально я тоже готовилась: знала, что буду выступать в среду. Конечно, я переживала, потому что сколько бы ты ни тренировалась, никогда не знаешь, в какой форме выйдешь; соперница в этом году провела уже много турниров, а я не играла 15 месяцев. Но если обо всем этом думать, это тяжело. Я просто была очень рада выйти на свою сцену.

– Получали ли вы сегодня удовольствие от игры?

– Конечно. Удовольствие от того, что я играю в спорт, которым занималась с детства. Когда я узнала, что буду играть в апреле, я к этому очень стремилась, готовилась, и когда этот день сегодня наступил, я весь день ходила с улыбкой.

Сегодня интересный был процесс. Утром я хотела потренироваться на стадионе. Когда я приехала, там была только пресса одна. Можно сказать, невероятно: так много журналистов, камер. Для тренировок это редко бывает.

А потом перед матчем я еще 20 минут поиграла, и это уже было перед всеми болельщиками. Это было уже более эмоционально. Вообще, это была хорошая подготовка – даже с утра выйти поиграть часик здесь на корте.

– Как вам пришла в голову мысль связаться со своими болельщиками и дать им билеты на сегодня?

– У меня было несколько билетов, и мы по твиттеру им написали, есть ли у них возможность прилететь. Многие из них учатся – у них не получилось; для многих это дорого; поэтому их здесь было, наверное, десять. Я только что с ними встретилась, сфотографировалась. Для меня это здорово, потому что они меня поддерживали столько много лет; не только на протяжении этих 15 месяцев, а всю карьеру: и после проигрышей, и после «Большого шлема» я чувствовала их эмоции, даже если это на твиттере или на инстаграме.

– Вы допускали когда-нибудь, что вас до тенниса больше не допустят?

– Я об этом никогда не думала, потому что знала, что вернусь. Не знала, конечно, когда, и хотела сделать это гораздо раньше, чем получилось. Что было, было, а сегодня – это маленький шаг вперед для меня. Выигрыш – это, конечно, лучше, чем проигрыш, но я знаю, что мне надо будет бороться через следующие матчи. И пусть даже я не буду сразу играть в них на своем лучшем уровне, ничего страшного. У меня, конечно, нетерпеливый характер, и мне хочется все сразу, но даже сегодня, когда я делала несколько ошибок, я улыбалась себе, потому что я знала, что могу попасть этот мяч и в следующей игре, может, попаду.

– Вы на кого-то еще злитесь?

– Нет. Я давно это отпустила. Я не человек, который злится или долго держит злость, потому что это ничего в моей жизни не изменит.

– Ваша команда – это ваша семья?

– Не то слово. Я с ними провожу так много времени и вижу, как они хотят мне помочь. На протяжении этих 15 месяцев у них была большая возможность с кем-то другим работать или зарабатывать где-то в другом месте, и никогда даже мысль такая не пришла. Я это сильно ценю. Я не только для себя выигрываю этим матчи, но и для них тоже.

Сегодня во втором круге Шарапова сыграет с Екатериной Макаровой.

Шарапова вернулась. Какой мы ее увидели?