Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в Штутгарте выигравшая первый матч после 15-месячной допинговой дисквалификации, поделилась впечатлениями от победы.

30-летняя россиянка обыграла Роберту Винчи 7:5, 6:3 за 103 минуты, сделав 11 эйсов и четырежды взяв подачу соперницы.

«Это лучшее чувство на свете – те несколько секунд перед выходом на корт. А выходить на него после всего, что было, – тем более. Я очень долго этого ждала.

Я долгое время вообще не выходила на корт. Не знала, когда смогу вернуться. Поучилась, развивала свой бизнес, немного пожила нормальной жизнью. Ракетку даже не брала в руки.

Я почувствовала, что мне необходимо вырасти в личностном плане, и мне кажется, я это сделала.

Теннис – это огромная часть моей жизни, которой я так долго занимаюсь. Я по натуре воин, и в этом качестве я лучшая версия себя».

Во втором круге штутгартского турнира его трехкратная чемпионка завтра сыграет с Екатериной Макаровой.