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    Мария Шарапова: «Это лучшее чувство на свете. Я очень долго его ждала»

    Теги Мария Шарапова WTA Porsche Tennis Grand Prix

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в Штутгарте выигравшая первый матч после 15-месячной допинговой дисквалификации, поделилась впечатлениями от победы.

    30-летняя россиянка обыграла Роберту Винчи 7:5, 6:3 за 103 минуты, сделав 11 эйсов и четырежды взяв подачу соперницы.

    «Это лучшее чувство на свете – те несколько секунд перед выходом на корт. А выходить на него после всего, что было, – тем более. Я очень долго этого ждала.

    Я долгое время вообще не выходила на корт. Не знала, когда смогу вернуться. Поучилась, развивала свой бизнес, немного пожила нормальной жизнью. Ракетку даже не брала в руки.

    Я почувствовала, что мне необходимо вырасти в личностном плане, и мне кажется, я это сделала.

    Теннис – это огромная часть моей жизни, которой я так долго занимаюсь. Я по натуре воин, и в этом качестве я лучшая версия себя».

    Во втором круге штутгартского турнира его трехкратная чемпионка завтра сыграет с Екатериной Макаровой.

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