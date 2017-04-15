Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мария Шарапова: «Продолжать критиковать меня – некорректно. Арбитраж вынес решение»

    Теги Мария Шарапова WTA

    Россиянка Мария Шарапова прокомментировала возражения некоторых игроков по поводу того, что она получила wild card на ряд турниров, которые пройдут сразу после завершения ее дисквалификации за мельдоний.

    «Я отбываю свое наказание. И зачем требовать большего? Есть какие-то причины, по которым меня должны наказать дополнительно? Я их не вижу.

    Когда детали дела не были известны, у всех было право судить. Но теперь независимый спортивный арбитраж вынес свое решение, и мне кажется, что пора остановиться. Продолжать критиковать меня – некорректно».

    Мария Шарапова вернется в тур 26 апреля в Штутгарте. 

    «Мы все считаем, что она врунья». Кто против Шараповой

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться