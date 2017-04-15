Россиянка Мария Шарапова прокомментировала возражения некоторых игроков по поводу того, что она получила wild card на ряд турниров, которые пройдут сразу после завершения ее дисквалификации за мельдоний.

«Я отбываю свое наказание. И зачем требовать большего? Есть какие-то причины, по которым меня должны наказать дополнительно? Я их не вижу.

Когда детали дела не были известны, у всех было право судить. Но теперь независимый спортивный арбитраж вынес свое решение, и мне кажется, что пора остановиться. Продолжать критиковать меня – некорректно».

Мария Шарапова вернется в тур 26 апреля в Штутгарте.

«Мы все считаем, что она врунья». Кто против Шараповой