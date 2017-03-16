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    Киргиос обыграл Джоковича на 2-м турнире подряд и прервал его 19-матчевую победную серию в Индиан-Уэллсе

    Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP BNP Paribas Open статистика Ник Киргиос

    16-я ракетка мира Ник Киргиос (15), в четвертом круге Индиан-Уэллса обыгравший Новака Джоковича (2) 6:4, 7:6, нанес сербу поражение на втором турнире подряд и прервал его 19-матчевую беспроигрышную серию в Калифорнии (титулы в 2014-16 гг.).

    21-летний австралиец, ранее обыгравший Джоковича в Акапулько, за 111-минутный матч выполнил 14 эйсов, ни разу не имел в своих геймах «меньше» и на первом мяче попадал в 61% случаев, а выигрывал – в 86%.

    В четвертьфинале Киргиос сыграет с Роджером Федерером (9), у которого выиграл их единственную встречу в Мадриде-2015 на трех тай-брейках. На нынешнем турнире оба игрока еще ни разу не проиграли подачу.

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