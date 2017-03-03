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    Киргиос выиграл свои первые матчи у Джоковича, Надаля и Федерера

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Abierto Mexicano Telcel Ник Киргиос

    Австралиец Ник Киргиос в четвертьфинале турнира в Акапулько впервые встретился с Новаком Джоковичем и одержал над ним победу – 7:6, 7:5. Таким образом, австралиец выиграл свои первые матчи у трех представителей «Большой четверки» мужского тенниса – Рафаэля Надаля («Уимблдон»-2014), Роджера Федерера (Мадрид-2015) и Джоковича. С Энди Марреем Киргиос играл пять раз и в этих матчах взял всего один сет.

    По ходу матча с Джоковичем Киргиос выполнил 25 эйсов (при одной двойной ошибке) и 41 виннерс (при 14 невынужденных ошибках).

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