Киргиос выиграл свои первые матчи у Джоковича, Надаля и Федерера

Австралиец Ник Киргиос в четвертьфинале турнира в Акапулько впервые встретился с Новаком Джоковичем и одержал над ним победу – 7:6, 7:5. Таким образом, австралиец выиграл свои первые матчи у трех представителей «Большой четверки» мужского тенниса – Рафаэля Надаля («Уимблдон»-2014), Роджера Федерера (Мадрид-2015) и Джоковича. С Энди Марреем Киргиос играл пять раз и в этих матчах взял всего один сет.

По ходу матча с Джоковичем Киргиос выполнил 25 эйсов (при одной двойной ошибке) и 41 виннерс (при 14 невынужденных ошибках).