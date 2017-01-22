Миша Зверев впервые обыграл первую ракетку мира и вышел в четвертьфинал «Шлема»

29-летний немец Миша Зверев, на Australian Open обыгравший первую ракетку мира британца Энди Маррей, впервые в карьере вышел в четвретьфинал турнира «Большого шлема». До этого его лучшим результатом был третий круг «Уимблдона»-2008.

Всего на счету Зверева девять выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» – четыре из них на этой неделе.

Для Зверева победа над Марреем стала шестой в карьере победой над игроком Топ-10 (при 12 поражениях) и первой – над действующей первой ракеткой мира.